(tof). Laurent Jans et Waasland-Beveren ont perdu un but à rien samedi soir contre Ostende lors de la reprise du championnat de Jupiler Pro League. Le latéral droit a disputé l'intégralité de la rencontre. Le but visiteur a été inscrit par Nany Dimata juste avant la pause. Waasland-Beveren compte 19 points après 21 journées et occupe la 14e place avec quatre points de retard sur Mouscron et Westerlo.

Passage difficile pour Aurélien Joachim et le Lierse à nouveau contraints de lâcher du lest dans la course à la montée en Division 1A. Le Lierse n'a pas encore fait une croix sur l'élite belge, mais après son match nul du week-end dernier face à l'Union, l'équipe d'Aurélien Joachim a perdu deux nouveaux points contre le CS Bruges.



Menés à la marque (0-1, Kis) à la 57e minute, les Lierrois sont revenus à la hauteur des Brugeois à onze minutes du terme via Buysens. Joachim a joué tout le match. Le Lierse accuse désormais trois points de retard sur l'Antwerp, vainqueur deux buts à rien d'OHL, dans cette seconde phase du championnat.



Virton a écarté Heist deux buts à rien en Division 1 Amateurs. Edvin Muratovic est entré en jeu à la 89e minute. Heathcliff Collin est resté sur le banc.



Dans un match de haut de tableau en CFA, la réserve lyonnaise s'est imposée 2-0 face au deuxième de la poule, le FC Villefranche, pour le compte de la 17e journée du groupe C. Christopher Martins a joué tout le match dans le coeur du jeu. Prochain rendez-vous pour les Rhodaniens et l'international luxembourgeois, le samedi 4 février à 18h avec un déplacement chez un autre candidat à la montée, le Grenoble Foot 38.



Le FC Metz et Chris Philipps ont renoué avec le succès (2-0) face à Montpellier.



En match amical, Saint-Gall a gagné 2-0 contre Karlsruhe. Mario Mutsch est rentré sur le terrain à la 66e minute. A ce moment, l'équipe suisse menait déjà 2-0.