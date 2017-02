On connaît le tracé des étapes du Tour de France 2017 qui passeront par le Luxembourg. Le voile a été levé lors d'un point presse organisé ce mercredi à Mondorf.



Les fans luxembourgeois de la Grande Boucle ont déjà coché les dates des lundi 3 et mardi 4 juillet. La 3e étape, dont le départ sera donné depuis Verviers va traverser le pays du nord au sud. Les coureurs feront leur entrée au Luxembourg par Schmëtt avant de rallier Troisvierges, Wiltz, Kaundorf, le barrage du lac de la Haute-Sûre. Ils poursuivront leur périple via Eschdorf, Grosbous, Reichlange, Tuntange, Kehlen, Mamer, Dippach et Mondercange, Foetz, Schifflange et Esch-sur-Alzette avant d'entrer sur le territoire français, direction Longwy où sera jugée l'arrivée de cette 3e étape, soit un tracé de 115 km.



Le lendemain, le mardi 4 juillet, les coureurs s'élanceront depuis Mondorf. Après 11 km à travers les localités de Burmerange, Remerschen et Schengen, ils prendront définitivement la direction de la France. L'arrivée de cette 4e étape étant jugée à Vittel. Au total, les coureurs du peloton du Tour de France parcourront 126 km à travers le Grand-Duché.







