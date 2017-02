L'ancien joueur de Norden et du Fola fait de plus en plus l'unanimité en Belgique. Régulier et efficace sur les pelouses, le Luxembourgeois est de plus en plus présent dans les médias. Ce samedi et dimanche, il est au centre de l'émission «Sur le Gril» de la RTBF.



La langue luxembourgeoise, les spécificités du pays mais aussi l'équipe nationale. «Le temps est fini où on prenait 5-0 à chaque match, on a fait 1-1 en Italie, j’ai déjà gagné plusieurs matches. (...) Mais les mentalités changent: avec les jeunes de talent qui arrivent, on commence à croire en nous-mêmes.»

Jans évoque également la difficulté d'être Luxembourgeois dans le monde professionnel: «Le championnat est faible, nos joueurs ne sont pas bien cotés. Entre deux joueurs de même qualité, les clubs vont préférer acquérir un Brésilien qu’un Luxembourgeois, on doit lutter contre les préjugés. C’est grâce à l’équipe nationale que je me suis montré à l’étranger et que j’ai obtenu mon transfert.»

Fidèle à son habitude, le Nordiste s'est livré sans compter. Sa passion pour le tennis et son idole Roger Federer, la lutte pour le maintien avec Waasland-Beveren ou encore son armoire à maillots - «J’ai ceux de Balotelli, Jordi Alba, Fabregas et Eden Hazard» - et sa célèbre action contre Eupen au cours de laquelle il a passé en revue sept joueurs adverses.

«Je suis parti de mes seize mètres, j’ai dribblé deux hommes et comme aucun équipier n’était démarqué, j’ai continué… Après sept dribbles, j’étais perdu, je ne savais plus quoi faire, j’étais cuit après un si long sprint…»

Laurent Jans: "Un jour peut-être, mon maillot vaudra cher aussi…" #footRTBF https://t.co/qvZ3hUO2me — RTBF Sport (@RTBFsport) February 17, 2017