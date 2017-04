L’engagement a été la recette du succès pour Almir Civic (Wincrange) et Artur Marques (Moutfort). Tout ce qui a manqué au SC Ell de Stéphane Moutschen.

Propos recueillis par Daniel Pechon



Almir Civic (Wincrange): «Un très bon travail d’équipe, une bonne organisation et une belle mentalité. Tout le monde s’est donné à fond pour affronter une équipe super forte techniquement. Ce n'était pas notre meilleur match du point de vue technique mais le meilleur au niveau de la combativité. Un point très important pour l'humeur et la motivation de l'équipe. Notre but: un ballon en profondeur et Ferreira Da Rocha gagne son duel face au gardien.» Steinfort - Wincrange 1-1

Ronald Martinelli (Steinfort): «Nous avons joué un match moyen face à une équipe de Wincrange venue avec un schéma tactique très très défensif. Ils ont eu une seule occasion en deuxième mi-temps, après une perte de balle, et l’ont mise au fond. On s’est créé des occasions franches mais la réussite n'était pas de notre côté. On est en Division 1, mais il faut encore passer par la case champion.» Steinfort - Wincrange 1-1

Artur Marques (Moutfort): «Ce ne fut pas un hymne au football ce match à Bettembourg. Mais, au final, on prend trois points, c'est le plus important. Mes joueurs ne se sont jamais libérés, tant pis pour la note artistique, alors on y est allé avec de l’engagement. On a toujours couru derrière les dégâts pour effacer nos erreurs qui ont été matérialisées au marquoir. Nous avons raté trois occasions nettes avant d’égaliser par Idney Pires (43e). Nous encaissons le 1-2 suite à une inattention dans la surface (54e). Après l’égalisation sur penalty, le match s’est crispé un peu et, en contre, on marque à la 88e .» Bettembourg - Moutfort 2-3

Stéphane Moutschen (Ell): «Une rencontre à oublier au plus vite avec une équipe de Diekirch bien en place. Malgré cela, nous avions fait le plus difficile puisque à 20 minutes de la fin nous menions 1-2 ! Ensuite "no comment". Il nous reste encore cinq rencontres, mais il faudra jouer avec plus d’envie et de détermination. Nous ferons les calculs fin de saison en espérant qu'ils soient positifs.» Diekirch - Ell 5-2

Claude Leogrande (Mensdorf): «Grâce à une très bonne seconde période, la victoire est largement méritée! Une première mi-temps moyenne. On a dominé, mais il manquait cette volonté de marquer ce premier but. On a été beaucoup plus agressifs en seconde période. Avec plus de volonté et après deux à trois occasions à 100%, un coup-franc de Theo Ramsden, à la 70e, nous a offert ce premier but. Une victoire amplement méritée contre une équipe d’Ehlerange qui a bien défendu et a eu une occasion par mi-temps.» Mensdorf - Ehlerange 2-0

Manuel Gabriel Martins (CS Oberkorn): «Au vu du déroulement du match, le 0-0 est peu satisfaisant. A l’analyse des occasions, une victoire aurait été plus juste, mais on peut être satisfait de prendre un point à l'extérieur face à une défense solide. Il nous reste six matches dont un ce mercredi avec l'objectif de prendre au moins un point. Ce championnat est passionnant en bas comme en haut.» Schouweiler - CS Oberkorn 0-0

Carlos Pereira (Gilsdorf): «Une victoire importante et nécessaire après le succès de Troisvierges de la veille. Nous avons fait une excellente entrée dans ce match en nous créant de nombreuses d'occasions. Nous marquons deux buts dans la première demi-heure et deux autres sont annulés pour des hors-jeux pas évidents du tout. A la mi-temps, le match aurait déjà dû être plié, même si Colmar-Berg s’est créé deux bonnes occasions pour revenir dans le match. En seconde période, nous avons géré notre avance. Dans le dernier quart, on rate plusieurs occasions. Il nous reste cinq matches pour éviter le barrage. Les buts: Botelho, Valadares et Teixeira.» Gilsdorf - Colmar-Berg 3-0