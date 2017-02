Le FC Metz accueille Nantes ce samedi (20h) dans une configuration d'équipe bien différente de celle entrevue à Monaco. Philippe Hinschberger dispose d'un groupe homogène, malgré l'absence de Jouffre, pour espérer obtenir un excellent résultat face aux Canaris. L'ex-Messin Stéphane Borbiconi préface la rencontre.

Par Hervé Kuc



Stéphane, avez-vous digéré «l'impasse» faite par Philippe Hinschberger et son équipe face à Monaco?

Oui et non. Oui, car on sait pertinemment que la troisième rencontre d'une semaine pleine est la plus difficile à disputer. Le FC Metz venait d'engranger six points en deux matchs et Philippe Hinschberger a ressenti la nécessité de faire souffler quelques joueurs en se disant que même avec son équipe-type il lui serait délicat d'obtenir un résultat positif face à l'imposante équipe de Monaco. Non, car on sait que pour aller défier une telle formation et faire bonne figure, il faut nécessairement composer un onze solide, homogène et avec des automatismes.

La défense messine a été secouée face aux Monégasques. Guido Milan a peiné. Est-il le seul responsable?

Certainement pas! Quand tu en prends cinq c'est que toute ta défense est fautive. Guido, je ne lui jette nullement la pierre: il a retrouvé une place en défense centrale face à une équipe monégasque qui joue à 200 à l'heure. Avec son grand gabarit, ce n'était pas évident pour lui. Et puis, quand un jour tu joues puis l'autre non, la complémentarité ne peut se faire. Dans ma carrière, je me rappelle qu'il était beaucoup plus facile d'être en confiance quand j'enchaînais les matchs. Dans le cas contraire, il y a une forme de précarité qui s'installe.

Le FC Metz reçoit Nantes (26e journée) puis ce sera Rennes, Bastia, Paris, Caen, Nancy et Toulouse (sans oublier Lyon) qui viendront à Saint-Symphorien jusqu'en mai prochain. Le maintien se jouera-t-il à domicile?

Huit rencontres à la maison, c'est vraiment bien. Maintenant, il faut assurer et obtenir des succès surtout face aux concurrents directs au maintien, là tu fais une très jolie opération, tu prends la totalité de l'enjeu et tu prives tes adversaires de points. Les journées défilent donc en ta faveur. Il faudra essayer de gratter un petit quelque chose face au PSG mais évidemment que le maintien ne se jouera pas face aux Parisiens.

Peut-on connaître votre pronostic pour la rencontre entre Messins et Nantais?

Je vais miser sur un succès du FC Metz sur le score de 2 à 1. Allez, je vais même annoncer le nom des buteurs mosellans: Diabaté et soit Nguette ou Sarr. Mais attention: Nantes arrive à Metz avec des ambitions. Ce n'est plus du tout la même équipe qu'au match aller.

L'enjeu de la rencontre. Le FC Metz (16e, 27 points) reçoit le FC Nantes (12e, 29) après avoir dérouillé à Monaco samedi dernier (0-5). Mais, le bilan des Messins à domicile depuis trois matchs est excellent: les succès devant Montpellier (2-0), Marseille (1-0) et Dijon (2-1) ont redonné des couleurs à un ensemble qui a également retrouvé toutes ses forces vives. Bisevac (?), Mandjeck, Diagne, Doukouré, Sarr, Erding et surtout Diabaté offrent maintenant à Philippe Hinschberger une palette plus colorée et plus extensible au niveau des choix de son onze de départ. A l'aller, Mevlüt Erding avait inscrit les trois buts de sa formation (3-0, 4e journée, 11 septembre) face à des Nantais totalement hors-sujet. Depuis, Sergio Conceição a repris l'équipe en mains et tout va nettement mieux: malgré un gros raté à la maison face à Nancy (0-2, 23e journée), les coéquipiers de Sala et Stepinski ont dompté l'OM (3-2) le week-end dernier et iront disputer leur rencontre en retard à Bastia le 1er mars. En cas d'issue très favorable sur le tapis de Saint-Symphorien, Nantes pourrait renaître à l'ambition.

Le groupe messin probable. Didillon et Kawashima; Balliu, Rivierez, Milan, Falette, Bisevac (?), Assou-Ekotto; Diagne, Philipps, Mandjeck, Doukouré, Cohade, Mollet, Nguette, Sarr; Diabaté, Erding, Vion.

Le «prono» de la rédaction. Une rencontre délicate pour les Mosellans qui vont devoir écarter une équipe nantaise désormais joueuse et bien équilibrée. Les protégés de Philippe Hinschberger sont dans l'obligation de fournir une prestation très dense s'ils veulent venir à bout des Canaris. Notre pronostic: 1-1.