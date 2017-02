Muet face à Sandweiler, Lévy Rougeaux voit revenir dans son sillage Pedro Rodrigues. L'attaquant eschois s'est offert un triplé contre Norden 02. Cette première journée de l'année 2017 a également été marquée par le doublé de l'Ettelbruckois Julian Bidon contre Beggen.

Le classement après la 14e journée

14 buts: Rougeaux (Hostert)



11 buts: Rodrigues (US Esch) +3

9 buts: Sully (Norden)

7 buts: El Guerrab (Rodange), Mauger (Swift) +1, Neves (Sandweiler)

6 buts: Boulahfari (Rodange), Dauphin (Swift) +1, Verbist (Wiltz)

5 buts: Aliu (CSG), Bacari (Bissen), Bidon (Etzella) +2, Gomes (US Esch), Manaia (Sandweiler)

4 buts: Avdusinovic (Swift), Correia (Swift), Del Bene (Sandweiler), Desevic (Hostert), Gaspar (Mertert-Wasserbillig) +1, Holtz (Etzella), Novic (Etzella), Okeke (Mertert-Wasserbillig), Sampaio (Sandweiler), Teixeira (Beggen)

3 buts: Bahovic (Rodange), Bei (Mondercange), Cosic (Wiltz), Cruz (Bissen) +1, Cunha (Mamer), De Matos (Mertert-Wasserbillig), Dervisevic (Grevenmacher) +2, Dione (US Esch), Drif (Hostert), Erivelton (Wiltz) +1, Hégué (Swift), Kadrija (Etzella), Peters (Etzella), Piskor (Mondercange), Ramdedovic (Rodange), D. Stumpf (Hostert), Viana (US Esch), Van Waas (Mamer).

2 buts: Alili (Norden), Andres (Mamer), Aquaro (Beggen), Aribi (Hostert), Correia (Swift), Demeyer (Beggen), Evertz (Wiltz) +1, Fullenwarth (Hostert), Gonçalves (CSG), Guerra (Hostert), Hoffmann (Wiltz), Hornuss (Rodange), Jans (Norden) +1, Kips (Etzella), Martin (Mondercange), Medri (US Esch), Moos (Wiltz), Ndour (Mamer) +1, N'Diaye (Sandweiler), Ntabala (Mamer), Ontiveros (CSG), Pereira (Norden), Reuland (Mertert-Wasserbillig), Rozier (Rodange), Sangare (Sandweiler), Sehovic (Mertert-Wasserbillig), Sözen (CSG), Twimumu (Sandweiler),Wang (Hostert), Yao (Rodange).

1 but: Afoun (Mondercange), Albanese (Swift), Alverdi (Rodange), Alves (Bissen), Augusto (Etzella), Bisevac (Rodange), Bonnet (Grevenmacher) +1, Buchheit (Mertert-Wasserbillig), Civic (Wiltz) +1, Costa (Bissen), Da Graça (US Esch), Da Silva (Beggen), Desevic (Mamer) +1, Do Rosario (Bissen), Dos Santos (Bissen), Fehlen (Swift), Ferreira (US Esch), Fortes (Beggen), Garcia (US Esch), Gonçalves (Bissen), Gonzales (Wiltz), Heintz (Norden), Keita (Wiltz), Kitzinger (Mondercange), Kopecky (Norden), Lebresne (Mondercange), Leduc (Mondercange), Lopes (Mamer), Luis (Sandweiler) +1, Marras (Swift), Marques (US Esch), Marxen (Mamer), Mendes (Mamer), Mura (Hostert), Nguyen (Mondercange), Nurkovic (Norden), Pires (Beggen), Portal (Bissen), Rassel (US Esch), Rolandi (Rodange), Sehovic (Mertert-Wasserbillig), Sène (Beggen), Silva (Beggen), Simoes (Beggen), C. Stumpf (Hostert), Tönges (Mertert-Wasserbillig), Vieira (US Esch), Weiles (Norden).