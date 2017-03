Auteur d'un doublé contre Sandweiler, Ayoub El Guerrab se rapproche des deux hommes de tête. L'attaquant rodangeois compte 14 buts au compteur après 18 journées de championnat. soit un de moins que Rodrigues (US Esch) et Rougeaux (Hostert).



La dernière journée de compétition a été marquée également par les doublés de Kadrija (Etzella) et Abdullei (Grevenmacher).

Le classement après la 18e journée

15 buts: Rodrigues (US Esch), Rougeaux (Hostert)

14 buts: El Guerrab (Rodange) +2



10 buts: Neves (Sandweiler), Sully (Norden)



9 buts: Kadrija (Etzella) +2

8 buts: Gomes (US Esch), Mauger (Swift)

7 buts: Boulahfari (Rodange), Dauphin (Swift), Desevic (Hostert/Mamer) +1, Verbist (Wiltz)

6 buts: Pomponi (Hostert) +1,

5 buts: Aliu (CSG), Bacari (Bissen), Bidon (Etzella), Cruz (Bissen), Erivelton (Wiltz), C. Evertz (Wiltz) +1, Holtz (Etzella), Manaia (Sandweiler), Piskor (Mondercange) +1, D. Stumpf (Hostert).

4 buts: Abdullei (Grevenmacher) +2, Avdusinovic (Swift), Correia (Swift), Del Bene (Sandweiler), Dervisevic (Grevenmacher), Dione (US Esch), Gaspar (Mertert-Wasserbillig), Novic (Etzella), Okeke (Mertert-Wasserbillig), Sampaio (Sandweiler), Teixeira (Beggen), Van Waas (Mamer)



3 buts: Aribi (Hostert), Bahovic (Rodange), Bei (Mondercange), Cosic (Wiltz), Cunha (Mamer), De Matos (Mertert-Wasserbillig), Do Rosario (Bissen) +1 Drif (Hostert), Feik (Beggen), Hégué (Swift), Hornuss (Rodange), Keita (Wiltz), N'Diaye (Sandweiler), Ndour (Mamer) +1, Peters (Etzella), Ramdedovic (Rodange), Sangare (Sandweiler), Sehovic (Mertert-Wasserbillig) +1, Viana (US Esch), Zewe (Rodange)



2 buts: Alili (Norden), Andrade (Sandweiler), Andres (Mamer), Aquaro (Beggen), Chiche (Swift), Correia (Swift), Demeyer (Beggen), Dias (US Esch) +1, Eduardo (US Esch), Fehlen (Swift), Fullenwarth (Hostert), Gonçalves (CSG), Guerra (Hostert), Hoffmann (Wiltz), Jans (Norden), Kips (Etzella), Knis (Hostert) +1, Kopecky (Norden), Marques (US Esch) +1, Martin (Mondercange), Medri (US Esch), Moos (Wiltz), Ntabala (Mamer), Nurkovic (Norden), Ontiveros (CSG), Pereira (Norden), Pires (Beggen) +1, Portal (Bissen), Reuland (Mertert-Wasserbillig), Roggendorf (Mertert-Wasserbillig) +1, Rozier (Rodange), Dos Santos (Bissen), Sözen (CSG), Swistek (Swift), Tönges (Mertert-Wasserbillig), Twimumu (Sandweiler), Vieira (US Esch), Wang (Hostert), Yao (Rodange).

1 but: Afoun (Mondercange), Albanese (Swift), Alverdi (Rodange), Alves (Bissen), Amadei (Mondercange)+1, Augusto (Etzella), Bisevac (Rodange), Bonnet (Grevenmacher), Buchheit (Mertert-Wasserbillig), Campos (Bissen), Catic (Etzella), Civic (Wiltz), Costa (Bissen), Coutinho (Sandweiler), Da Graça (US Esch), Da Silva (Beggen), Dongala (Norden), Ferreira (US Esch), Fortes (Beggen), Garcia (US Esch), Gaspar (Grevenmacher), Gonçalves (Bissen), Gonzales (Wiltz), Heintz (Norden), Kitzinger (Mondercange), Krings (Mertert-Wasserbillg) +1, Lebresne (Mondercange), Leduc (Mondercange), Lopes (Mamer), Majerus (Norden) +1. Marras (Swift), Martins (Etzella), Marxen (Mamer), Mendes (Mamer), Mura (Hostert), Nguyen (Mondercange), Nguyen (Mamer), Novic (Etzella) +1, Okenna (Wiltz) +1, Onwuzurumba (Wiltz), Peixoto (US Esch), Pott (Mertert-Wasserbillig), Rizvani (Mamer) +1, Rolandi (Rodange), Sehovic (Mertert-Wasserbillig), Sène (Beggen), Silva (Beggen), Simoes (Beggen), C. Stumpf (Hostert), Tagbo (Beggen), Troncao (Beggen), Weiles (Norden).