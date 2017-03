Les urnes ont parlé. Vous avez désigné les 11 de rêve de la France et du Luxembourg. Zinédine Zidane est votre bleu préféré. Côté luxembourgeois, Jeff Strasser et Laurent Jans remportent la majorité de vos suffrages et sont les piliers d'un système choisi en 4-2-3-1.

Par Christophe Nadin

Le système et les hommes. Les meilleurs. Voilà le matériel mis à votre disposition pour composer les 11 de rêve du Luxembourg et de la France à quelques jours de la rencontre comptant pour la qualification pour la Coupe du monde 2018.



Quel passionné de football ne s'est jamais senti l'âme d'un sélectionneur? Vous avez ainsi puisé avec gourmandise dans les réservoirs que nous vous avons proposés. Avec toutefois une constante: l'oubli des anciens.



Il est toujours délicat de mélanger les générations. Les plus jeunes d'entre vous ne se souviennent peut-être pas des heures glorieuses des Roud Léiwen au cœur des années 60 et le nom de Kopa, que l'actualité récente a tragiquement rappelé à nos souvenirs, était sans doute un peu enfoui sous la poussière.



Si bien qu'à la tête de Bleus dirigés par Aimé Jacquet, on retrouve bien sûr l'ossature de France 1998 avec, devant Barthez, Thuram, Blanc, Desailly et Lizarazu. Deschamps, Vieira et Henry recueillent aussi votre assentiment. Mais pas autant que Zidane, roi absolu de vos suffrages, les deux sélections confondues.



Les deux seuls joueurs à sortir des rangs sont Platini et Cantona. Le premier pour avoir brillé et fait briller les Bleus pendant les années 80, le second pour s'être fendu de gestes d'anthologie qu'un caractère bien trempé magnifiait encore plus.

Au Luxembourg, Joubert devance largement Felgen pour garder les buts. Devant l'actuel gardien dudelangeois, c'est un panaché de générations qui compose l'arrière-garde. Les derniers arrivés Jans et Chanot, mais aussi Weis et Strasser que nous sommes parvenus à faire cohabiter.



Le Mondorfois est d'ailleurs votre favori à la sortie des urnes. Dans ce système de jeu en 4-2-3-1 que vous avez plébiscité pour les deux sélections, Hellers et Mutsch seront les milieux défensifs alors que Cardoni dirigera la manœuvre avec à ses côtés Joachim et Langers sur les ailes. Enfin, vous avez confié les clefs de la réussite offensive à l'ancien buteur messin Braun.



Luc Holtz sera l'entraîneur de ce 11 de rêve grand-ducal qui restera gravé dans nos archives, mais qui demeurera surtout bien plus symbolique que celui que le sélectionneur alignera samedi soir à partir de 20h45 sur la pelouse du stade Josy Barthel. tof