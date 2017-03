L'US Esch a douté trois petits quarts d'heure avant de terrasser le Swift. Le club de la Métropole du Fer se rapproche encore un peu plus de la BGL Ligue. Rodange a lui aussi fait un pas important vendredi en s'imposant à Beggen. L'US Hostert s'est relancée dans la course au podium.



Par Christophe Nadin

Animée par une foi inébranlable et boostée par son buteur patenté, l'US Esch a renversé le Swift après avoir été menée ce dimanche dans la dix-neuvième journée de Promotion d'Honneur.

A Lallange, c'est Pedro Rodrigues qui a remis son équipe à l'endroit après le but d'ouverture de Swistek. Da Graça a parachevé le succès des siens qui reprennent leur distance de trois points avec Rodange.

Le club de la Chiers ne s'en formalisera pas. Lui qui a fait le travail dès vendredi soir à Beggen. Sans briller mais avec une efficacité qui colle généralement aux équipes à qui le destin sourit.

Rodange compte neuf points d'avance sur Wiltz et peut tout doucement envisager la suite avec un grand sourire.



Hostert s'est lui replacé en ordre de bataille pour la troisième marche du podium qui donne accès au barrage. L'US s'est imposé en deux temps au Deich et l'inévitable Pomponi, recrue estivale très précieuse, s'est offert un nouveau doublé.



Son premier but suivi par ceux de Rougeaux et Wang auraient dû mettre les visisteurs sur du velours, mais Bidon et Smigalovic ont relancé Etzella. En vain puisque Pomponi puis Knis assuraient un succès qui permet à Hostert de doubler son adversaire du jour au classement général. Et de talonner le FC Wiltz à un point.

Les Nordistes n'ont ramené qu'une unité de leur déplacement à Mamer. Ils se consoleront avec les défaites conjuguées d'Etzella et du Swift.



Norden s'est évité une fin de saison stressante en distançant Grevenmacher deux buts à rien. Kopecky et Pauly ont donné une orientation définitive au match en quatre minutes.



Le CSG reste lui sous la menace de ses poursuivants. Le club mosellan suivra d'un oeil attentif le duel de ce lundi soir entre Mertert-Wasserbillig et Bissen alors que Mondercange devra patienter pour en découdre avec Sandweiler.



Les résultats

Vendredi

Beggen - Rodange 1-2

Dimanche

Norden 02 - Grevenmacher 2-0

Etzella - Hostert 2-5

Mamer - Wiltz 1-1

US Esch - Swift 3-1

Ce lundi à 20h: Mertert-Wasserbillig - Bissen

Mercredi 5 avril à 20h: Sandweiler - Mondercange



Le classement

1. US Esch 47

2. Rodange 44

3. Wiltz 35

4. Hostert 34

5. Etzella 32

6. Swift 32

7. Sandweiler 30

8. Norden 02 26

9. Grevenmacher 21

10. Mamer 18

11. Mondercange 18

12. Mertert-Wasserbillig 16

13. Bissen 14

14. Beggen 6

Vingtième journée

Samedi 1er avril à 20h

Bissen - Sandweiler

Dimanche 2 avril à 16h

Hostert - Mertert-Wasserbillig

Swift - Etzella

Wiltz - US Esch

Grevenmacher - Mamer

Rodange - Norden



Mondercange - Beggen