Champagne pour l'US Esch et Rodange qui accèdent à la BGL Ligue alors qu'il reste trois journées à disputer. Hostert profite de la défaite d'Etzella face à Rodange (1-3) pour s'emparer de la troisième place de barragiste. Wiltz reste en embuscade.

Par Christophe Nadin

Ce n'était que partie remise! Après leur match nul spectaculaire (3-3) de dimanche dernier, l'US Esch et Rodange devaient finir le travail pour aller cueillir les fruits de leur belle saison. D'une manière un peu différente toutefois.



L'US Esch a dû se contenter d'un match nul contre Mondercange (1-1). L'inévitable Rodrigues avait mis les Eschois en avance, mais Kintziger a permis aux visiteurs de prendre un point. Une unité qui devrait se transformer en trois car le club local n'a semble-t-il mis que six sélectionnables sur la feuille de match.

Une méprise qui s'explique par un changement de dernière minute en raison de la blessure à la hanche du gardien titulaire suite à la rencontre de Coupe de Luxembourg contre Dudelange.



Malgré cette bourde administrative, le troisième club de la Métropole du Fer réussit donc l'exploit de passer en deux saisons de la Division 1 à l'élite du football luxembourgeois.



Une erreur administrative qui ne change rien à l'affaire pour l'US Esch promue en BGL Ligue!

Photo: Manu Da Luz

Pour Rodange, le processus a été beaucoup plus long puisque le club de la Chiers avait quitté le plus haut niveau du football grand-ducal en 2001. A force de patience et de persévérance, voilà le club né en 1991 qui s'apprête à disputer une quatrième saison parmi l'élite dans quelques mois.

Les Rodangeois se sont imposés à Etzella trois buts à un grâce notamment à un doublé de l'inévitable El Guerrab. Le club de la Chiers revient ainsi à un point de l'US Esch. Il restera le titre de champion à se disputer ces prochaines semaines.

Le malheur d'Etzella fait le bonheur de l'US Hostert qui a distancé Grevenmacher (3-1) avec encore un but pour Pomponi. Les Vert et Blanc prennent possession de la place de barragiste à la faveur d'une meilleure différence de buts par rapport à Ettelbruck. Vainqueur facile du Swift (3-0), Wiltz garde la pression sur Hostert.



Dans le bas du classement, la cause de Beggen était déjà entendue après la nouvelle défaite de vendredi à l'Union Mertert-Wasserbillig. Celle de l'Atert Bissen l'est presque tout autant même si ce n'est pas encore mathématiquement fait. Mais le revers à Mamer vendredi ne laisse plus la place au doute.

L'une des deux places de barragistes semble avoir trouvé acquéreur. Grevenmacher n'y échappera probablement pas. Mondercange devrait en toute logique bénéficier du forfait de l'US Esch pour recoller au FC Mamer. En attendant la confirmation de la Fédération...



Les résultats



Vendredi

Union Mertert-Wasserbillig - Avenir Beggen 3-0

FC Mamer - Atert Bissen 3-1

FF Norden 02 - US Sandweiler 2-2

Ce dimanche



US Esch - FC Mondercange 1-1



Swift Hesperange - FC Wiltz 0-3



Etzella - FC Rodange 1-3



US Hostert - CS Grevenmacher 3-1



Le classement

1. US Esch 53

2. Rodange 52

3. Hostert 41

4. Etzella 41

5. Wiltz 39

6. Sandweiler 37

7. Swift 33

8. Norden 31

9. Mertert-Wasserbillig 31

10. Mamer 27

11. Mondercange 25

12. Grevenmacher 21

13. Bissen 15

14 Beggen 6

24e journée - Dimanche à 16 h

FC Wiltz - Union Mertert-Wasserbillig

Grevenmacher - Swift

Mondercange - Etzella

Bissen - US Esch

Avenir Beggen - Norden

Rodange - US Hostert

US Sandweiler - FC Mamer