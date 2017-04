(ER) - Le leader eschois a été contraint au partage à Wiltz ce dimanche à l'occasion de la 20e journée qui a également vu le partage entre Rodange et Norden. Etzella qui s'est imposé à Hesperange se replace dans la course à la 3e place.

En égalisant à la 75e minute à Wiltz, Pedro Rodrigues a permis à l'US Esch d'accrocher un point important dans la course au titre (1-1). Les Nordistes avaient pourtant pris les devants avec le but d'ouverture de Mersch en première période. L'US Esch conserve donc trois points d'avance sur Rodange au classement.



Les hommes de Seraphin Ribeiro ont connu quelques soucis face à Norden. Dog a montré la voie à suivre en ouvrant le score après seulement cinq minutes de jeu. Les visiteurs ont ensuite égalisé par Pereira (35e) mais El Guerrab a remis les locaux sur les bons rails avant la mi-temps. L'exclusion de Tapé peu avant l'heure de jeu a compliqué la donne des Rodangeois et c'est finalement à la suite d'un penalty que Pauly a égalisé (80e). Les deux équipes ont fini à dix après l'exclusion de Weiles à la 88e minute.



Derrière le duo de tête, Wiltz conserve la troisième place mais les hommes de Dan Huet ne comptent qu'un point d'avance sur leurs voisins d'Etzella avant leur affrontement du week-end prochain. Confronté à un déplacement délicat à Hesperange, Claude Ottelé et les siens ont pourtant été menés 1-0 avant de corriger le tir par Catic avant la mi-temps, et de faire la différence après l'heure de jeu grâce à un doublé de Smigalovic (65e et 87e), 1-3.

Les Ettelbruckois profitent de la défaite à domicile de Hostert contre les promus de Mertert-Wasserbillig 2-3. Un sérieux coup d'arrêt pour les pensionnaires de Gréngewald.



Dans le bas du classement, Mamer a signé une victoire très importante sur la pelouse de Grevenmacher 2-0 à la suite des buts de Ndour et Desevic. Succès important également pour Mondercange qui a battu Beggen 3-1. Menés au score à la 40e minute, les Rouge et Noir ont rectifié le tir avant et après la mi-temps. Oliveira a égalisé dans le temps additionnel du premier acte (45+2) avant que Zydko ne place les locaux aux commandes, 2-1 à la 47e minute. Bei fixait finalement les chiffres à 3-1 en fin de match.

A noter également la deuxième victoire de la saison de Bissen. C'est Bacari qui a inscrit l'unique but de la victoire contre Sandweiler. Mauvaise opération de l'USS qui lâche prise dans la course au podium.



Le point

Grevenmacher - Mamer 0-2



Bissen - Sandweiler 1-0

Hostert - Mertert-Wasserbillig 2-3



Swift - Etzella 1-3



Wiltz - US Esch 1-1



Rodange - Norden 02 2-2



Mondercange - Beggen 3-1



Mercredi 5 avril à 20h: Sandweiler - Mondercange



La 21e journée le dimanche 9 avril à 16h

Beggen - Bissen

Norden 02 - Mondercange

Mamer - Rodange

Etzella - Wiltz

Hostert - Swift

US Esch - Grevenmacher

Mertert-Wasserbillig - Sandweiler