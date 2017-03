Le trio de tête de la BGL Ligue n'a pas tremblé. Dudelange, Differdange et le Fola ont empilé les buts alors que la lutte pour la quatrième place fait rage. Le Progrès a remporté le derby contre Käerjéng et profite de la défaite de la Jeunesse à Rumelange. Le Racing reste embourbé.

Par Christophe Nadin



Le leader dudelangeois a trouvé l'adversaire idéal pour se relancer après un début d'année poussif. Le RM Hamm Benfica est venu dans la Forge du Sud sans complexe. Avec l'intention de mener la vie dure au F91. Mission accomplie pendant 45 minutes après le but précoce de Stolz (3e).

Il n'a manqué que la concrétisation aux visiteurs pour compliquer la tâche des Dudelangeois. Une tête de Gomes sur la transversale, une frappe enroulée de Martins sortie par Joubert: autant d'indicateurs qui ont poussé le champion en titre à passer à la vitesse supérieure après la pause. Schnell a mis fin à une mêlée (59e), Da Mota a fait parler sa détente (64e).

Tom Schnell a délivré Dudelange en inscrivant le deuxième but après le repos.

Photo: Ben Majerus

Differdange a lui davantage peiné pour terrasser une équipe de Canach rapidement devant grâce à un but de l'inévitable Ferro. Il a fallu attendre la pause pour remobiliser une équipe battue pour la première fois dimanche dernier à la Frontière. Er Rafik puis Siebenaler ont inversé la tendance. Caron et Hamzaoui ont participé au festival offensif conclu par un but contre son camp (5-1).



Le Fola reste en embuscade après son plantureux succès contre Strassen. Kirch (25e) et Françoise (29e) ont plié l'affaire en quatre minutes. Hadji a lui soigné ses statistiques après la pause en inscrivant les trois derniers buts de son équipe pour porter son total personnel à dix-huit.



Un derby riche en buts

Le Progrès s'est sorti du piège tendu par une équipe de Käerjéng euphorique depuis la reprise. Mais longtemps les deux voisins sont restés au coude. Il a fallu le coup de rein des frères Thill dans les dix dernières minutes pour iffrir un succès à Niederkorn.

Une équipe du Progrès qui a salué la victoire de Rumelange contre la Jeunesse dans un match un peu fou. Les Eschois ont mené deux fois au score, mais l'USR, privée de Schinker écarté du groupe, a trouvé les ressources nécessaires pour émerger dans les dix dernières minutes. Un sacré bol d'oxygène pour une équipe rumelangeoise qui restait sur trois défaites.



Le retour de Philippe Ciancanelli dans le rôle d'entraîneur en chef n'a pas été couronné de succès au Racing. Le Titus Pétange a dissipé ses doutes en moins de dix minutes via ses deux recrues hivernales: Bernhardt (7e) et Bojic (16e). Victime de cette sale période, Da Graça a quitté prématurément le terrain. Et Pétange a déroulé après la pause. Une victoire qui relance le club du Bassin Minier dans la course à la quatrième place.

Le Titus Pétange s'est relancé au Verlorenkost en battant sèchement le Racing.

Photo: Christian Kemp

Première victoire en 2017 pour Mondorf



Mondorf était lui en quête d'un premier succès en 2017. Ragaillardis par le point pris contre Dudelange samedi dernier, les joueurs de la cité thermale ont privé Rosport d'un point dans les cinq dernières minutes grâce à Cabral. Un succès qui permet à l'USM de prendre ses distances avec une zone dangereuse qui reste très fréquentée.



Les résultats



Dudelange - RM Hamm Benfica 3-0



Mondorf - Rosport 2-1



Differdange - Canach 5-1



Rumelange - Jeunesse 3-2



Käerjéng - Progrès 2-4



Fola - Strassen 5-0



RFCUL - Titus Pétange 0-4

Dix-huitième journée

Dimanche 12 mars

15h

Progrès - Mondorf

15h30

Rosport - Dudelange

16h

Canach- Rumelange

Titus Pétange - Differdange

Strassen - Käerjéng

Jeunesse - Fola

RM Hamm Benfica - Racing