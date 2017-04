(CN/ER) - Dudelange a donné la réplique à Differdange en ce dimanche soir. Le champion en titre a distancé Strassen trois buts à rien alors que Differdange avait fait vite pour terrasser Rumelange 2-0.

Differdange était pressé. Le leader de la BGL Ligue n'a pas traîné en chemin lors de la réception de Rumelange. Avec deux buts dans le premier quart d'heure (Bastos et Bettmer sur penalty), les hommes de Pascal Carzaniga se sont mis rapidement à l'abri avant de gérer la seconde période.



Ce succès portait à 5 points l'avance des Differdangeois sur le F91 avant le déplacement du champion en titre à Strassen.

Un déplacement bien négocié par les visiteurs longtemps tenus en échec par le FC Una. Mais une fois réduit à dix suite à l'exclusion de Kerger (38e), Strassen a plié pour finalement s'incliner 0-3. Ce sont donc toujours deux points qui séparent le leader de son dauphin.

Monsieur Morais expulse Kerger. La mission de Strassen devient impossible.

Photo: Ben Majerus

Derrière le duo de tête, le Fola garde le cap. Malgré une ligne d'attaque décapitée, les Eschois ont empoché trois points à l'occasion de leur déplacement au Racing (0-2). Klapp (38e) et Gerson Rodrigues (90e) ont inscrit les buts visiteurs.

Dans la coure à l'Europe, le Progrès a signé une prestation convaincante en allant s'imposer à la Frontière 0-2. Les Niederkornois ont trouvé la faille dès la 3e minute grâce à Laurent, bien servi par Lafon. Les hommes de Paolo Amodio auraient pu doubler leur avance sur une frappe de Poinsignon (28e) mais Oberweis veillait au grain et déviait le cuir sur la barre transversale.



Lafon et Fiorani inquiétaient encore l'arrière-garde d'une Jeunesse particulièrement brouillonne, malgré quelques tentatives de Stumpf, au cours d'une première mi-temps dont la dernière action amenait l'exclusion du coach du Progrès. Amodio reprochant à M. Kopriwa d'avoir sifflé le repos alors que trois de ses joueurs amorçaient une contre-attaque.

Sébastien Flauss écarte le danger des poings devant Patrick Stumpf.

Photo: Fernand Konnen

La déception des visiteurs était de courte durée. Dès la 52e minute, Oberweis manquait sa relance et Laurent en profitait pour servir Lafon qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide (0-2).



La Jeunesse a pourtant eu la possibilité de revenir dans le match, une reprise de la tête de Todorovic manquait le cadre (61e) et un ballon de Soares était sauvé à même la ligne par le Niederkornois Soares. Les visiteurs avaient encore la possibilité d'alourdir la marque mais le score en restait là.



Toujours dans la course à la quatrième place, le duel entre le Titus Pétange et Mondorf s'est résumé à une histoire de penalties. Zwick (25e) répondant au but d'ouverture de Ketlas (10e) au cours des 45 premières minutes marquées notamment par le double carton jaune du Pétangeois Baier. Les locaux, malgré leur infériorité numérique, sont parvenus à accrocher les trois points grâce à Bojic (82e).

Arsene Menessou à la lutte avec Yannis Dublin. L'UN Käerjéng a signé une victoire importante face au RM Hamm Benfica dans la course au maintien.

Photo: Ben Majerus

Dans la course au maintien, Rosport a signé une excellente opération en allant s'imposer 0-2 sur la pelouse de Canach. Un but en début et fin de mi-temps (Kasel 4e et Weirich 45e) ont placé le Victoria sur la voie du succés. Grâce à cette victoire, René Roller et ses hommes quittent la zone rouge. A noter que la Jeunesse a fini la rencontre à neuf après les exclusions de Dimitri Del Gobo et David Teixeira.



Enfin la lanterne rouge, Käerjéng, a sauvé une balle de match en allant s'imposer 2-1 sur la pelouse du Cents. C'est en seconde période que le match s'est débridé avec un premier but visiteur signé M. Barbosa (60e). La réplique du RM Hamm Benfica ne tardait pas avec l'égalisation de Cabral (63e). La rencontre tournait définitivement en faveur des visiteurs grâce à Alunni (79e).



Le point

Strassen - Dudelange 0-2



Canach - Rosport 0-2



Differdange - Rumelange 2-0



Titus Pétange - Mondorf 2-1



Racing - Fola 0-2



Jeunesse - Progrès 0-2



RM Hamm Benfica - Käerjéng 1-2

La 23e journée

Vendredi 28 avril à 20h: Progrès - Canach

Dimanche 30 avril à 16h

Dudelange - Rumelange

Käerjéng - Racing

Mondorf - RM Hamm Benfica

Fola - Differdange



Rosport - Titus Pétange

Lundi 1er mai à 16h: Strassen - Jeunesse