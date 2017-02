(ER) - Si l'US Esch et le Swift ont gagné, la journée de reprise a été marquée par le net revers de Rodange sur les bords de la Moselle alors que Sandweiler s'empare de la troisième place après son succès à Hostert.

Une journée de reprise, que ce soit en été ou en hiver, est toujours délicate à négocier. Rodange en a fait la cruelle expérience ce dimanche à l'occasion de son déplacement à Grevemacher. Le deuxième de classe s'est incliné lourdement 0-3. Les Mosellans ont fait la différence en fin de première et en début de seconde mi-temps avec trois buts inscrits entre la 45e et la 52e minute. Et pour ne rien arranger les Rodangeois ont fini à dix après l'exclusion de Marinelli.



Ce résultat fait les affaires de l'US Esch et du Swift. Les Eschois ont battu Norden 02 sur le score de 3-1. Les deux équipes étaient encore au coude à coude après 62 minutes de jeu mais Rodrigues a relancé les locaux juste après le but égalisateur signé Jans. A noter que le buteur des Nordistes a été exclu à la 80e minute.



Dans le même temps, les Hesperangeois ont pris la mesure de Bissen. Mais les hommes de Serge Wolf ont souffert pour venir à bout de l'Atert (2-1). Les visiteurs ont ouvert le score dès la 6e minute avant de voir Mauger égaliser avant le repos (45e). C'est finalement Dauphin qui a inscrit le but libérateur pour le Swift à la 66e minute.



Derrière le duo Esch-Swift, on retrouve Sandweiler. Les joueurs de Vitor Pereira ont signé une victoire capitale sur le terrain de l'US Hostert, un concurrent direct. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Luis en début de seconde période (47e). Les pensionnaires du Gréngewald ont fini la rencontre en infériorité numérique après l'exclusion de San Andres à la 80e minute.

Face la lanterne rouge, Beggen, Etzella a signé une rentrée encourageante 2-0 et décroché sa septième victoire de la saison grâce à un doublé de Bidon. Les voisins wiltzois ont fait de même contre Mondercange 3-0. Le score était toujours de 0-0 au repos mais les joueurs de Dan Huet ont fait la différence après le repos. A noter que les Mondercangeois ont été réduits à dix après le carton rouge de Biever après seulement 18 minutes.

Enfin dans le bas du classement, Mamer a signé une victoire très importante contre Mertert-Wasserbillig 2-1. Menés au score dès la 6e minute, les locaux ont renversé la vapeur par Desevic (penalty) et N'Dour.



Le point

Etzella - Beggen 2-0

Grevenmacher - Rodange 3-0

US Esch - Norden 02 3-1



Hostert - Sandweiler 0-1

Swift - Bissen 2-1

Wiltz - Mondercange 3-0

Mamer - Mertert/Wasserbillig 2-1



Le classement

1. US Esch 34 points

2. Swift 29

3. Sandweiler 27

4. Rodange 26

5. Wiltz 26

6. Etzella 25

7. Hostert 23

8. Norden 02 20

9. Grevenmacher 15

10. Mamer 14

11. Mertert-Wasserbillig 12

12. Mondercange 12

13. Bissen 8

14. Beggen 4

Le samedi 25 février à 18h

Mondercange - Grevenmacher

Bissen - Wiltz

Sandweiler - Swift

Beggen - Hostert

Norden 02 - Etzella

Mamer - US Esch

Mertert-Wasserbillig - Rodange