(ER) - L'international luxembourgeois était l'invité ce lundi de France Bleu Lorraine. Le milieu de terrain grenat est revenu sur les deux dernière rencontres du FC Metz à savoir la défaite contre Monaco (5-0), samedi, et la victoire contre Dijon (2-1), la semaine dernière. Morceaux choisis.

La débacle à Monaco (0-5)

"On aborde toujours un match avec l'ambition de le gagner mais avec l'entame de match que nous avons connue (3-0 après 20 minutes), c'est difficile de faire mieux. Avec le recul, on s'en tire pas trop mal avec ce 5-0. Nous sommes tombés sur une équipe qui est impressionnante sur le plan offensif. A la suite de ce match, on se retrouve avec une différence de but de -20, c'est un point de moins. Fort heureusement, nous avions gagné les match précédents (2-1 contre Dijon et 1-0 face à Marseille). Ce qui dérange, c'est l'ampleur du score. Cela agace les gens. Si on avait perdu 2-0, il y aurait eu moins de commentaires. On doit repartir vers l'avant car nous avons un match très important contre Nantes, samedi prochain."

Les changements dans le onze de base

"Nous disposons d'un effectif de qualité et puis nous avons disputé trois rencontres en l'espace d'une semaine. Le coach a voulu faire souffler certains joueurs (Chris est entré au jeu pour les cinq dernières minutes). Rien ne dit qu'avec une autre équipe, on aurait connu les mêmes problèmes. Avec le retour de certains joueurs, la concurrence va encore augmenter (Mandjeck est opérationnel après le succès du Cameroun à la Coupe d'Afrique des nations). Le football est un sport de résultats mais cela ne s'est pas trop mal passé quand j'étais sur la pelouse. J'ai plus d'arguments qu'il y a quelques mois."



Sous le maillot du club à la Croix de Lorrraine, Phillips a été titulaire à six reprises avec un bilan de 10 points sur 15.



La victoire contre Dijon (2-1)

"Après un premier tour décevant à domicile, les choses se sont améliorées à St-Symphorien. Nous avons tout gagné en 2017. On arrive à mettre plus de pression sur l'équipe adverse et on parvient à plier le match plus vite même si contre Dijon, tout était loin d'être parfait."