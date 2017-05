Fola - Differdange constituait l'affiche de la 23e journée de BGL Ligue. Un match équilibré qui s'est finalement soldé sur un partage (1-1). Aucune équipe ne ressort gagnante de ce débat mais ni les Eschois, ni les Differdangeois ne peuvent être considérés comme les perdants de ce sommet.

Par Thomas Fullenwarth



Et si le Fola avait raté un gros coup?



Réception du leader oblige, Jeff Strasser alignait une équipe un peu moins offensive qu’à l’accoutumée. S’il gardait une défense à 4, où il plaçait Julien Klein à droite, il choisissait de former un milieu en triangle. En phase offensive, Muharemovic, seul devant la défense, laissait Dallevedove et Souto devant lui. En phase défensive, le capitaine Souto redescendait à ses côtés pour défendre sur Holter et Caron, les deux milieux offensifs visiteurs.

En phase offensive, les Eschois ont procédé de deux façons

Les ailiers Françoise et Klapp rentraient à l’intérieur pour libérer l’espace à leurs latéraux. Ces derniers étaient alimentés via de longs ballons en provenance des défenseurs ou des milieux centraux ou dans certains cas via une déviation (à gauche avec Kirch). Muharemovic, par une passe verticale appuyée, trouvait Bensi qui déviait sur ses deux soutiens Souto et Dalledove.

Dans tous les cas, le Fola préparait ses attaques. Il faisait tourner le ballon entre ses défenseurs et milieux, n’hésitant pas à le ressortir lorsque Differdange bloquait les espaces. Toutes les actions dangereuses du Fola ont été placées. Cela signifie qu’après une phase de jeu peu rythmée, l’attaque était déclenchée par une passe qui provoquait toujours un décalage. A chaque fois, il n’a fallu que trois passes maximum pour arriver devant le but de Weber.

Dans ce type de match, face à un bloc défensif réputé de la compétition, le Fola a toujours manqué de justesse sur ces fameuses dernières passes pour réussir à marquer. Et encore plus, lorsque Kirch a été exclu, on voyait mal le Fola continuer à jouer offensivement.



Il aura fallu une inspiration pleine de vice de Muhamerovic pour surprendre la défense centrale differdangeoise en jouant rapidement un coup franc. Si l’ouverture fut millimétrée, que dire de l’appel et de la finition de Manu Françoise. Un but rempli d'intelligence grâce à la complicité des deux joueurs.

Ronny Souto résiste à Dwayn Holter. Un combat physique qui n'a connu aucun vainqueur.

Photo: Fabrizio Munisso

Differdange: la peur de perdre supérieure à l'envie de gagner?



Alors que Dudelange recevait une équipe de bas de tableau (Rumelange) dans le même temps, le leader differdangeois abordait ce déplacement avec le devoir de ne pas perdre. Et on l’a ressenti sur la composition de départ. Pascal Carzaniga, qui a gardé son 4-4-3, avait fait le choix de composer un milieu de terrain plus costaud misant davantage sur le physique que la technique avec la titularisation de Caron au profit de Hamzaoui, laissé sur le banc.

Si, physiquement, Differdange a répondu présent, avec de solides prestations de Vandenbroeck et Holter notamment, l'équipe visiteuse a manqué de rythme offensif. Face à un bloc défensif eschois, lui aussi solide et discipliné, les Differdangeois ont manqué d'un joueur prenant l’initiative de déclencher les attaques mais aussi et surtout des mouvements et appels offensifs. Cela s'explique également par le fait que Franzoni et Jänisch, les deux latéraux, n’ont jamais apporté de soutien offensif à Luisi et Bastos. Ces deux derniers ont attaqué principalement sur des actions individuelles grâce à leur vitesse ou des dribbles. Mais très souvent, ils ont été mis en échec par une très bonne défense eschoise.

Pour apporter un second souffle à son groupe, Carzaniga a donc décidé de remplacer Caron par Hamzaoui (65e). On a senti les Eschois reculer et craindre cette entrée. En effet, Hamzaoui a clairement boosté le jeu de son équipe. En se rendant disponible, il a enfin permis de créer une connexion entre les lignes défensives et offensives.



En ajoutant l’exclusion de Kirch (74e), permettant enfin à Franzoni d’oser quelques montées, on pouvait s'attendre à un siège devant le camp du Fola. Cette situation de surnombre a changé l’état d’esprit des visiteurs. Ont-ils trop pensé à la victoire au détriment de leur concentration défensive? Cela pourrait peut-être expliquer ce but évitable. Differdange est passé par toutes les émotions. Les visiteurs n'ont rien lâché et ils ont égalisé dans les arrêts de jeu grâce à Hamzaoui (92e).

Quelle a été l’influence de l’arbitrage?

Lorsqu’un arbitre choisit de sortir un carton rouge, il est logique de prendre le temps de la réflexion et d'analyser la prestation de M. Krüger et surtout les conséquences. Alors qu’il tenait le match, l'arbitre a pris la décision d’exclure Mehdi Kirch. Justifiée ou non, cette décision a changé beaucoup de choses. Elle a permis de débloquer le jeu.

Placé sur le côté gauche devant Sacras, Dallevedove n’a jamais effectué de travail défensif. De nombreux espaces et décalages se sont donc créés. Le rythme du match s’est accéléré apportant un surplus d'émotions. Si le Fola a été pénalisé par cette exclusion, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. On a senti, encore une fois, les Eschois trop tributaires d’éléments étrangers par rapport au jeu pur.

Si on a souvent entendu les locaux râler après l’arbitre, on a également pu observer Strasser invectiver le corps arbitral et le banc adverse à de nombreuses reprises. Cette attitude répétée ne joue-t-elle pas sur les choix du corps arbitral, inconsciemment ou pas? Plus grave, ne prend-elle pas trop de place dans la tête des joueurs au détriment d’une concentration qui permet souvent de bien terminer ce type de rencontre?

Ryan Klapp évite le tacle de David Fleurival.

Photo: Fabrizio Munisso

Les Tops

Jakob Dallevedove (Fola): la rampe de lancement des attaques eschoises et des passes de très haut niveau.

Enes Mahmutovic (Fola): une prestation très solide et des gestes défensifs de grande classe.

Mounir Hamzaoui (Differdange): même s’il n’a joué que 25 minutes, il a influencé autant le comportement de son équipe que celui de ses adversaires.

Les Flops



Julien Weber (Differdange): un jeu au pied trop faible qui a provoqué de nombreuses récupérations adverses et donc trop de danger.

Toni Luisi (Differdange): beaucoup d’énergie mais un jeu trop brouillon. Trop peu efficace dans ses dribbles ou les frappes.

Ryan Klapp (Fola): le joueurs eschois le moins efficace dans ses choix. Il a été en dessous par rapport à ses coéquipiers.