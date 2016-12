Le premier tour du championnat a vécu. Il est temps de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur pour toutes les équipes de Ligue 2. Le tour de table est lancé et les sept clubs de la série évoquent leur parcours.



Par Stéphane Guillaume



Racing: 1er, 18 points



Le Racing était annoncé comme l'épouvantail de cette Ligue 2. Et conformément aux attentes, il a brillé de mille feux avec un maximum de points. En prime, une qualification pour les demi-finales de la Coupe. Tiago Fernandes, le directeur technique, met en avant les facultés du groupe orchestré par son entraîneur. «Nous avons réalisé un premier tour sans faute. Cette invincibilité est due surtout à l'engagement des joueurs et du staff. Notre entraîneur André Sério est quelqu'un de très compétent et sait trouver les bons mots aux bons moments, que ce soit du positif ou négatif.»



58 Latdevils Garnich: 2e, 12 points

Les 58 Latdevils Garnich voulaient vivre une saison tranquille et préparative à la seconde qui devait être plus ambitieuse. Mais à la lecture du classement général, le club est en avance sur son tableau de marche. Les objectifs pourraient ainsi être atteints en cas de bon second tour. Le président Nelson da Camara estime que le job est fait. «C'est un sentiment de travail accompli pour l'instant. La deuxième place est synonyme de tour final pour la montée de division. Le staff fait un travail remarquable et les joueurs commencent à comprendre ce que les entraîneurs leur demandent.»



Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn II: 3e, 12 points

Cette deuxième équipe avait été constituée pour donner du temps de jeu à certains joueurs de Ligue 1 non sélectionnés, ainsi que pour donner la chance à des néophytes dénués de tout complexe. Le pari du coach Domenico Laporta est réussi, il n’a jamais abandonné son idée de jeu collectif. «Nous avons fait un parcours raisonnable en finissant deuxième du classement mais surtout en sachant que pour le moment nous avons constitué une équipe qui prône le plaisir et l'amusement avant toute forme de compétition. Nous sommes sur le chemin d'une amélioration de notre structure B en connaissant l'intérêt qui se forge au niveau des joueurs de l'équipe A et pour cela nous nous devons d'être complémentaires.»



Union Titus Pétange Futsal: 4e, 9 points



Bilan mitigé pour Farid Jaouid et le Titus Pétange qui comptent autant de défaites que de victoires.

Photo: Stéphane Guillaume

Le bilan de l’Union Titus Pétange Futsal est de trois victoires pour autant de défaites. Il est assez mitigé pour un candidat au titre annoncé. Quatrième à seulement trois points de la place de barragiste, pas question de rendre les armes. Le capitaine Farid Jaouid espère récupérer des pierres angulaires au second tour. «Nous avions eu un nouvel entraîneur, de nouveaux jeunes joueurs et nous devions reconstruire une équipe. Certes, elle est jeune et inexpérimentée mais elle a du talent. Ensuite, nous avons bien commencé le championnat ainsi qu'en Coupe avec de belles victoires. Malheureusement, quelques joueurs importants du cadre se sont blessés et nous ne pouvions plus garder le même rythme. Nous sommes tombés aussi sur de bonnes équipes comme Samba 7 ALSS, Clervaux et Racing qui ont su nous contrer.»



Amicale Clervaux Futsal II: 5e, 9 points

L’Amicale Clervaux Futsal II partait aussi dans l'optique de laisser du temps de jeu à des joueurs qui n'en possédaient pas beaucoup en Ligue 1. Le premier tour est plus que satisfaisant pour les Clervallois qui ont su tirer les marrons du feu lors de certains matchs. Pour Johnny Sarmento, joueur de Clervaux, l'équipe réalise de bonnes choses. «C'était réellement une bonne décision de faire deux divisions. Au niveau des équipes, il n'y a qu'à voir le classement. On retrouve le Racing isolé à la première place. C'est mérité.»



FC Wiltz 71: 6e, 3 points

La déception de ce premier tour est bien sûr le FC Wiltz 71 car annoncé comme potentiel candidat aux lauriers. Wiltz n'a empoché que trois unités, ajouté à cela un camouflet subi au Racing sur le score de 17-1, et vous obtenez cette place d'avant-dernier au classement. Le responsable de la section futsal Mickael Santos parle de l'inexpérience du groupe. «Ce premier tour ne s'est pas vraiment passé comme espéré. Par rapport à la saison dernière on a pratiquement dû refaire notre cadre et ça se ressent lors de nos exhibitions. Actuellement on a une moyenne d'âge très jeune et on le remarque surtout lors des matchs plus accessibles.»



Futsal All Stars Colmar-Berg: 7e, 0 point

Le Futsal All Stars Colmar-Berg était l’inconnu de cette Ligue 2. L’équipe repartait sur de nouvelles basses avec un nouveau président, un nouvel entraîneur et de nouveaux joueurs et n’a pas su trouver la bonne carburation. Résultat des courses: une bulle au compteur et la place de lanterne rouge. L’entraîneur Cédric Tronci pointe du doigt la mentalité des joueurs. «Pour nous ce n’est pas facile, nous ne sommes pas très organisés et la mentalité des joueurs n'est pas toujours bonne. Mais on a beaucoup évolué tactiquement mais c'est limité techniquement. Mais ça me plaît vraiment le futsal, on peut y faire un bon travail.»