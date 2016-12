Le premier tour de la phase classique de Ligue 1 est déjà derrière nous. Entre satisfactions pour les uns, goût d'inachevé pour certains voire même déceptions pour les autres, la parole est donnée aux clubs et à leurs responsables.

Par Stéphane Guillaume



Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn: 1er, 27 points

Le Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn n'a pas connu la défaite lors de ce premier tour qui s'avère parfait. Le président Luis Ramos reste cependant les pieds sur terre. «Je suis évidemment très satisfait de notre premier tour, et profite au passage pour féliciter tous nos joueurs et staff, même si malgré les chiffres, tout n'a pas toujours été parfait. Les chiffres, en tout cas, parlent d'eux-mêmes. C'est un sans faute, avec 27 points sur 27 et nous possédons la meilleure attaque ainsi que la meilleure défense du championnat.»

FC Differdange 03: 2e, 22 points

Le vice-champion du Luxembourg a parfaitement répondu aux attentes. Avec seulement cinq points de perdus et une deuxième place, le FCD03 encore une fois démontré qu'il est bien présent. Le responsable de la section futsal Umberto Cruz estime que son équipe progresse. «Un premier tour assez réussi. On sent que l'équipe progresse match après match. L'objectif est tout d'abord d'aller aux play-offs et nous sommes en bonne position pour l'atteindre. Le coach, les joueurs et aussi le staff font un boulot formidable.»

Futsal US Esch: 3e, 21 points



Le Futsal US Esch ne s’est incliné que face à ses deux concurrents directs dans la course auxl auriers, le Samba 7 ALSS et le FCD03. Le duo Ruben Samorinha-Rui Pereira a planté vingt-quatre buts et est l'une des clefs de cette réussite. Le responsable de la section futsal Filipe Sylvestre est satisfait. «Nous avons fait un excellent début de championnat avec sept victoires consécutives mais avons manqué de réussite lors des deux derniers matchs contre les prétendants au titre, ce qui fait que nous avons pris du retard par rapport au leader. Notre plus grande désillusion reste l’élimination de la Coupe avec une défaite en prolongation qui n’était pas méritée.»

Amicale Clervaux Futsal: 4e, 16 points



L'Amicale Clervaux Futsal est le seul nordiste à se trouver parmi les quatre premières places. Avec deux joueurs prolifiques, Ernad Mašić, seize buts, et "Guri" Ferreira, treize buts, les Clervallois sont redoutés de tous. Le président Filipe Fonseca veut aller jusqu'au bout de l’aventure. «On est dans nos objectifs en cette première moitié de saison. On a perdu trois matchs. Deux contre les trois premiers sur un score serré et qui montre qu'on peut faire face aux favoris et un troisième contre Nordstad qui n'était pas prévu mais qu'on avait pris bien trop à la légère. On assume cependant nos objectifs à vouloir aller jusqu'au bout.»

Le président de Clervaux, Filipe Fonseca, bien décidé à jouer les trouble-fête jusqu'au bout.

Photo: Stéphane Guillaume.

FC Nordstad: 5e, 10 points



Le FC Nordstad a flirté régulièrement avec sa place actuelle et se retrouve logiquement à cette cinquième position. A son tableau de chasse, des prestations remarquées face aux clubs du subtop. Le président Marco Fonseca reconnaît l’inconstance de jeu. «Je suis assez satisfait de ce premier tour. Je peux simplement ajouter que je trouve dommage que l’on ne soit pas arrivé à garder notre niveau de jeu constant.»

AS Sparta Dudelange: 6e, 10 points



Après un éprouvant départ, l'AS Sparta Dudelange a repris de l’entrain dans la seconde moitié de ce premier tour. Le club pointait à la dernière place à la sixième journée. Puis Mario Noronha est arrivé à la barre d'un bateau en pleine dérive qu'il a su redresser. Le président Daniel Marques croit en cette quatrième place. «Ce premier tour se termine sur une note positive. En préparant la saison, nous savions que le début de celui-ci serait difficile. Non seulement on a eu un calendrier compliqué mais en plus on a commencé avec des nouveaux joueurs. De façon générale, nous sommes satisfaits de l'évolution de l'équipe.»

FC Bettendorf: 7e, 9 points



Cette saison, handicapé par des joueurs trop souvent blessés, Bettendorf s'est seulement imposé une fois à domicile. Là où le bât blesse, c'est aux entraînements où il y a très peu de joueurs. Le président Carlos Gameiro est déçu par le manque d’intérêt de certains pions. «On a eu beaucoup de hauts et de bas. Surtout avec les joueurs. Je remarque aussi un manque d'intérêt. Mais d'une certaine manière, il y aura plus de suspense car rien n'est acquis. Ce sera un deuxième tour encore plus difficile.»

Golden Crows Feulen: 8e, 7 points



Les Golden Crows Feulen, avec la plus mauvaise attaque, éprouvent du mal à s’imposer. L’effet élastique s’est fait ressentir tout au long de ce premier tour. Tantôt sixième après la quatrième journée voire dernier après la septième et maintenant antépénultième. Les hommes du vice-président Fábio Barreiro ne tendront pas l’autre joue. «Nous sommes à la huitième place qui nous garantit le maintien en Ligue 1. Nous attendons un deuxième tour aussi difficile que le premier. Il faudra aller chercher des points partout pour tenter de se maintenir.»

Les Golden Crow s'attendent à souffrir. Le salut passera par davantage d'efficacité devant le but.

Photo: Stéphane Guillaume

RAF Differdange: 9e, 6 points



Les temps semblent durs du côté du RAF Differdange qui espérait sans doute pointer à une autre position que cette peu envieuse avant-dernière place de barragiste. Le président Paulo Aguiar a du pain sur la planche, le silence radio est imposé pour le moment, il veut mettre fin à cette gabegie et se donner un coup de boost pour remonter le plus vite possible au niveau du classement général et éviter toutes mauvaises désillusions.

Futsal Wilwerwiltz: 10e, 4 points

On peut très bien posséder le meilleur buteur de la série, Miguel da Silva avec vingt buts, et se positionner à la dernière place du classement général. Le Futsal Wilwerwiltz en est l’exemple criant. Le capitaine Miguel da Silva retient surtout la cerise sur la bûche de Noël, la Coupe du Luxembourg. «On a perdu des matchs contre des concurrents directs et ça nous a coûté cher. On ne va pas laisser tomber les bras et on va faire un meilleur second tour. Le positif de tout cela est de disputer encore la Coupe du Luxembourg, c’était aussi un objectif d’aller le plus loin possible.»