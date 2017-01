Les poussins du FF Norden 02, du Fola Esch et du Swift Hesperange ont émergé dans cet ordre, dimanche à Roodt-sur-Syre, à l'occasion du 2e tour de LaLux Indoor Cup de la catégorie, dans un groupe A qui comprenait également les équipes de Mensdorf, de Berdorf-Consdorf et de Steinsel, respectivement quatrième, cinquième et sixième.

Le FF Norden 02 (13 pts), le Fola (13) et le Swift (9) se retrouvent donc à présent au 3e tour, dernière marche avant la finale, soit une sorte de demi-finale, qui réunira le week-end prochain 18 équipes, à savoir les six premiers, deuxièmes et troisièmes des six groupes du 2e tour.

De ces 18 équipes, il n'en restera plus finalement que six, qualifiées pour la grande finale.