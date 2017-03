Prévenir, c’est guérir. Bien parti pour évoluer en BGL Ligue dès la saison prochaine, l’US Esch prend le taureau par les cornes. Le président Pedro Ferreira a rencontré l’échevin des Infrastructures de la Commune d’Esch, Henri Hinterscheid, et le service des Sports. «J’ai un bon feeling; ce fut une discussion intéressante», avoue-t-il. L’US Esch a toutefois un urgent besoin d’un second terrain.



Par Vincent Lommel

Avec dix points d’avance sur le troisième de la classe et actuel barragiste, Wiltz, alors qu’il en reste vingt-quatre à distribuer, le promu - et oui! - eschois est en pole pour réaliser une performance extraordinaire: monter deux fois de suite en douze mois à peine.



La Ville d’Esch se targuerait alors de posséder trois clubs parmi l’élite du football luxembourgeois. Désormais vice-président, Augusto Dias Martins avait hissé l’US en Promotion d’Honneur - une grande première pour le club - avant, fatigué et usé, de céder le relais à Pedro Resende l’été dernier. Démis de ses fonctions à Kayl-Tétange en mars 2015, ce dernier est en passe de prendre une éclatante revanche. «Il s’est passé des choses bizarres à Kayl. Je les garde pour moi. Quant à la campagne en cours, je suis très content. Je félicite mes joueurs… mais le travail n’est pas terminé», fait-il remarquer.



«On a besoin de douze points pour vivre un rêve éveillé. C’est jouable», estime le président de l'USE, Pedro Ferreira, en place depuis 2009. L’excitation est palpable du côté de Lankhelz. Le prochain adversaire est le Swift Hesperange (5e), qui ambitionne de créer la surprise. Réponse dimanche vers 17h45.

«Il n’y a eu aucun contrordre»

«Il était hors de question d’attendre la dernière minute! J’ai sollicité et obtenu un rendez-vous avec les autorités communales», commente l’homme fort du club. «La discussion avec l’échevin Henri Hinterscheid et le service des Sports s'est avérée porteuse, fructueuse. On a évoqué la problématique des infrastructures. Tout s’est très bien passé, il n’y a eu aucun contrordre.»



Explication: le club dispose d’un seul et unique terrain - un gazon synthétique aménagé en 2012 - pour l’ensemble de ses forces vives, soit 178 jeunes, plus les seniors (deux équipes). Beaucoup trop peu, évidemment.



«Les jeunes ne peuvent jamais s’entraîner en début de soirée (18h-19h30), car l'équipe première occupe l’aire de jeu (les lundis, mercredis, jeudis et vendredis). Ils râlent, et les parents aussi sont mécontents. Le nombre d’ entraînements est aussi limité. Trouver une solution pour tous ces gamins est donc absolument impératif.»



S'entraîner à la Jeunesse... avec un container mis à disposition

Dans la Métropole du Fer, la Jeunesse et le Fola disposent, eux, de plusieurs terrains qui, tous sans exception, appartiennent à la commune. «Elle est très compréhensive, et je la remercie. Un accord sera trouvé. L’idée d’établir un planning sur un tableau a été évoquée.»



Pedro Resende, l'entraîneur qui est en passe de propulser l'US Esch parmi l'élite du football luxembourgeois

Photo: Ben Majerus

Rivaux sur le terrain, les trois clubs doivent toutefois s’entraider. «Bien sûr! Avant, l’USE jouait dans les petites divisions. C’est désormais différent. Une réunion avec les quatre parties - les trois clubs et la commune - aura lieu…dès que nous aurons acquis la certitude d’évoluer en BGL Ligue. Par exemple, il n’y aura aucun problème pour Pedro et son groupe à aller s’entraîner à la Jeunesse, du moment qu’un container soit mis à disposition. Les jeunes habitent le plus souvent à proximité du stade, et comme ils n’ont pas voiture, c’est autant qu’ils restent à Lankhelz. Je vois mal les entraîneurs déménager le matériel chaque jour.»



Aménagement à la zone d'activités «Lankhelz» et feu vert de la FLF

Pouvoir disposer d’un second terrain est un souhait légitime - qui aboutira - , «agrandir» le site de Lankhelz un voeu... qui sera exaucé en octobre 2017. «Quatre vestiaires étroits et une salle de réunion (cafétéria) exiguë posent problème. C’est insuffisant», avoue Pedro Ferreira, qui, après avoir bricolé à ses frais une tribune pour la presse, vient d’aménager un couloir à la sortie des vestiaires.



«Les autorités sont, là aussi, conscientes du problème. Des travaux d’aménagement, d’agrandissement même, débuteront au début du mois d'octobre.» Deux bonnes nouvelles valant mieux qu’une, la FLF a marqué son accord pour disputer des matches officiels (en BGL Ligue et en Coupe du Luxembourg) sur une pelouse en gazon synthétique. « J’ai rencontré le président Paul Philipp. Il m’a rassuré. Notre synthétique est aux normes (103 m x 65 m) et homologué. Il n’y aucune crainte à avoir à ce point de vue», conclut Pedro Ferreira.