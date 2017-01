(ER) - Le tracé, les courses juniors, Espoirs, dames et élites, l'entraîneur de cyclo-cross dresse l'état des lieux avant le rendez-vous de Remerschen, programmé ce samedi.



Le circuit

Situé en bordure du lac de Remerschen, le tracé du championnat 2017 ressemble très fort à un circuit flamand. Relativement plat, il est aussi caractérisé par une longue portion de sable. "C'est un tracé qui change des habitudes dans un très beau site. Les organisateurs du club de Schengen ont fait du très bon boulot. Il y a aussi des dévers et une section technique avec de nombreux virages", estime notre interlocuteur.

La météo

Pour l'entraîneur national, les conditions météorologiques devraient influencer le déroulement des débats. "On annonce du gel pour samedi, il risque d'y avoir des traces sur le sol. Cela peut compliquer la donne pour certains et avantager les techniciens."

Course des juniors

Avec des garçons de la trempe de Nicolas Kess, Misch Leyder, Ken Conter, James Bindels, Cédric Pries, Tristan Parrotta ou encore Félix Schreiber, la course au maillot tricolore s'annonce animée. "Il y sept garçons qui peuvent ambitionner le podium, cela devrait nous donner un beau spectacle. Pour la victoire finale, Tristan part avec un petit avantage."

Après un début de saison difficile, Luc Turchi a retrouvé ses meilleures sensations au cours des dernières semaines.

Photo: Yann Hellers

Course des Espoirs

Vainqueur sortant, Luc Turchi est le favori n°1 à sa propre succession. "Après un début de saison difficile à cause de sa formation de base à l'armée, Luc revient très bien dans le coup. Il a été impressionnant le week-end dernier. Félix Keiser devrait être son plus sérieux rival mais attention également à Noah Fries. Michel Ries reste une inconnue, il est en terminale et il s'alignera sans pression."

Course des dames

Victorieuse en ce début d'année à Pétange et en Suisse, Christine Majerus poursuit sa préparation dans l'optique des Mondiaux de Belvaux. Un huitième titre de rang lui tend les bras. La bataille pour la médaille d'argent vaudra le coup d'oeil. "Edie Antonia Rees, Nathalie Lamborelle et Suzie Godart sont assez proches l'une de l'autre. Il y aura du suspense pour la 2e place."

Course des élites

"Pour la première fois depuis quelques années, cette course s'annonce très ouverte. On n'aura pas droit à un duel comme ce fut parfois le cas par le passé. Si le sol est gelé, Gusty Bausch et Scott Thiltges, qui signent une saison régulière, seront les favoris. Par coutre, si le tracé devient boueux, Lex Reichling, Christian Helmig et Pit Schlechter auront leur mot à dire", précise Michel Wolter.



A ces cinq noms, il ne faut pas oublier d'ajouter Massimo Morabito qui s'était classé troisième à Hesperange en 2016. L'entraîneur national de cyclo-cross regrette également l'absence de Vincent Dias dos Santos, victime d'un pneumothorax le 26 décembre à Heusden-Zolder. "C'est vraiment dommage pour lui. Vu ses qualités, ce parcours était fait pour lui."



Si le sol est gelé, Scott Thiltges sera un des hommes à suivre de près estime Michel Wolter.

Photo: Yann Hellers

Les podiums de l'édition 2016

Masters: 1. Steve Moog; 2. Pascal Ley; 3. Patrick Brust

Dames: 1. Christine Majerus; 2. Edie-Antonia Rees; 3. Suzie Godart

Débutants: 1. Nicolas Kess; 2. Cédric Pries; 3. Arthur Kluckers

Juniors: 1. Michel Ries; 2. Colin Heiderscheid; 3. Félix Keiser

Espoirs: 1. Luc Turchi; 2. Tom Rees; 3. Ken Muller

Elites: 1. Christian Helmig; 2. Gusty Bausch; 3. Massimo Morabito

Le programme

12h45: course des Masters (40 min)

12h47: course des débutants (30 min)

14h: course des juniors (40 min)

14h02: course des dames/U23 (40 min)

15h15: course des Espoirs et élites (60 min)

16h40: cérémonie protocolaire globale