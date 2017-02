(AFP/tof) - Le Slovaque Peter Sagan (Bora) a remporté la semi-classique Kuurne-Bruxelles-Kuurne en devançant au sprint le Belge Jasper Stuyven et le Britannique Luke Rowe, dimanche à Kuurne. Alex Kirsch a fait briller ses couleurs.

Battu samedi par le Belge Greg Van Avermaet au circuit Het Nieuwsblad, Sagan a donc pris sa revanche en se montrant le plus rapide d'un groupe de cinq attaquants, échappés à une trentaine de kilomètres de l'arrivée.



Le Slovaque a signé à Kuurne le 90e succès de sa carrière, le premier depuis sa victoire aux championnats du monde à Doha l'automne dernier.

«J'avais dit à mes équipiers que je gagnerais cette course, voilà qui est fait», a déclaré Sagan qui sera l'un des hommes à battre lors des classiques du printemps, même s'il s'en défend. «L'important pour moi est de rester en forme et en bonne santé. Le reste, ce sera du bonus», a-t-il ajouté.

Ce rendez-vous a permis à Alex Kirsch de s'illustrer en se glissant dans la bonne échappée du jour. Après une bonne cinquantaine de kilomètres, le Luxembourgeois a répondu à une attaque d'Alexis Gougeard suivi par Jurgen Roelandts, Sjoerd van Ginniken et Antoine Duchesne.

Kirsch est rentré en compagnie de Guillaume Boivin et ce sont finalement neuf coureurs qui ont passé un bonne partie de la course en tête avant que les gros bras ne mettent en route à un peu plus de 30 km de l'arrivée.



Après avoir fait la course en tête une bonne partie de la journée, le jeune Luxembourgeois de WB Veranclassic a fini 97e à 8'02".



Les BMC de Van Avermaet et Drucker ont manqué la bonne échappée et leur poursuite s'est avérée vaine malgré les relais appuyés du Luxembourgeois.

«Les garçons ont trop travaillé après le Vieux Kwaremont, on a commis des erreurs, c'est dommage car on a signé la course parfaite jusq'à 30 km de l'arrivée», regrette Valerio Piva, le directeur sportif de la BMC.

Des propos confirmés par Jempy Drucker, qui s'est finalement classé 17e à 13" du lauréat du jour. «Les sensations étaient bien meilleures que samedi. Il me manque encore de l'explosivité et du punch, cela s'est vu aujourd'hui avec la répétition des monts. J'ai encore une belle marge de progression. On a commis une erreur quand Sagan est parti, on aurait dû avoir un BMC devant.»