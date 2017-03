La onzième édition des Kings of Muay Thaï a tenu toutes ses promesses samedi soir. Daopasuk Sitmonchai a pris sa revanche sur Adam El Hammouchi alors que Prince Junior a de nouveau fait preuve d'une belle maîtrise.

Par Didier Hiégel

La revanche entre Daopasuk et El Hammouchi promettait de faire des étincelles. Mieux que ça, les deux combattants ont mis le feu au ring. Une opposition en guise d'apothéose à la soirée que le public, venu une fois encore en grand nombre, a apprécié à sa juste valeur. Plus précis et dominateur lors des premières reprises, le Thaïlandais a vacillé et s'est même retrouvé au bord du KO, saoulé de coups au cinquième round. Il a toutefois été déclaré vainqueur aux points et a ainsi pris sa revanche du match aller en octobre.



Ce duel a de nouveau mis en exergue la vaillance et l'excellente condition physique du représentant du Napoli Gym qui a regagné les vestiaires dans une colère noire.

Prince Junior, de son côté, n'a pas eu besoin d'attendre la décision des juges pour lever les bras en signe de victoire. Il n'a pas fallu deux rounds au représentant luxembourgeois pour envoyer son adversaire, Nontachai Sor Surapo, au tapis. Et pourtant, ce nouveau succès était loin d'être écrit d'avance. Trapu, expérimenté, solide sur ses jambes, le gaucher thaïlandais a bien tenté de placer son middle kick au foie mais il n'est pas parvenu à toucher le fer de lance du Sandsak Muay Thaï qui, avant ce combat, souffrait de blessures aux jambes.



«J'ai bien fait d'abréger le combat car j'ai deux gros hématomes sur les tibias qui sont les conséquences de ma préparation», indiquait Prince à la sortie du ring. «C'est suite à une combinaison anglaise, genou et coude que j'ai fait la décision.»Tout sourire comme à son habitude, chapeau de paille visé sur la tête, il pouvait alors parcourir la salle et faire la promotion de Handicap International dont il est l'ambassadeur pour le Luxembourg.



Julie facile, Yassine dans la douleur

Auparavant, Julie Burton avait, elle aussi, fait un tour rapide sur le ring. Même pas le temps de prendre ses marques entre les cordes que la représentante du Sayfa Muay Thaï renvoyait l'Italienne Alessandra Casalena refaire ses gammes de l'autre côté des Alpes, son coach préférant jeter l'éponge avant un KO annoncé.



«Je me suis très bien préparée pour ce gala», indiquait la combattante de Mont-Saint-Martin. «Je me suis astreinte à un régime sévère pour être au top. Ma tactique était simple: lui rentrer dedans de suite, la presser et placer mes coudes pour faire la décision. C'est pour cela que j'avais demandé à disputer ce combat sans coudières.»



La Lorraine, qui avait décroché une ceinture mondiales AFSO à Differdange, sera de retour dans la Cité du Fer, le 3 juin. Elle y remettra son titre en jeu.

Lui, il a beaucoup souffert et a été à deux doigts de renoncer. Lui c'est Yassine Hihi. Il avait pourtant effectué une excellente préparation mais Christian Zahe a démontré tout son talent pour pousser le représentant du Sandsak Muay Thaï dans ses derniers retranchements... avant de se faire contrer au troisième round. Une belle entaille sur le front devait mettre fin à la domination de l'Italien.



«Que ce fut dur! Mon adversaire avait ce soir un cardio d'enfer et ne m'a pas laissé respirer. J'ai été vraiment très très près de stopper le combat. Mon unique solution pour m'en sortir était de placer un coup pour chercher le KO. Il est arrivé avec ce coude qui le coupe au niveau de la tête et qui oblige le médecin à arrêter le combat.»



On devrait revoir le sociétaire du Sandsak Muay Thaï, à Luxembourg à l'automne prochain, avec une ceinture européenne en jeu.

La soirée de samedi a aussi été marquée par la démonstration d'Ernest Dupljak (Street Sport) en 87 kg et les débuts prometteurs du jeune Driss Hug, le fils de l'ancien joueur de Virton et du F91 Dudelange.



Les résultats

61 kg : Daopasuk Sitmonchai (Thaïlande) bat Adam El Hammouchi (Napoli Gym / Bel) - décision des juges



62 kg : Prince Junior (Sandsak Muay Thaï) bat Nontachai Sor Surapoj (Thaïlande) - KO 2e round



67 kg : Julie Burton (Sayfa Muay Thaï) bat Alessandra Casalena (Team Calzetta / Ita) - jet de l'éponge 1er round



71 kg : Yassine Hihi (Sandsak Muay Thaï) bat Christian Zahe (Thaibox mania / Ita) - décision médicale 3e round



62 kg: Steven Pinchard (Sarter Muay Thaï / Fra) bat Rocco Castriotti (Torino Muay Thaï / Ita) - KO 1er round



Classe B

56 kg: Steven Mendy (Team Alamos / Fra) Akram Hamadi (Team Valente / Fra): annulé



87 kg: Ernest Dupljak (Street Sport) bat Loïc Ruppel (Gym Boxing Rambervillier / Fra) - TKO 1er round



70 kg: Bevan Oguz (Royal Team Belfort / Fra) bat Lassana Coulibaly (Team Alamos / Fra) - décision des juges

71 kg: Tanguy Menard (MTC Virton / Bel) bat Ludovic Desonay (Phoenix MT /Bel) - décision des juges

Classe C

63 kg: Driss Hug (Sayfa Muay Thaï /Fra) bat Reda Kassar (Royal Team Belfort / Fra) - décision des juges

58 kg: Garmal Ilham (Phoenix MT / Bel) bat Alisson Dissieux (Kick Contact Sarreguemines / Fra) - décision des juges

63 kg: Saro Gotardi (Trinacria Team / Ita) bat Marvin Caperan (Fight Team Scarponais / Fra) - décision des juges

63,5 kg: Christophe Walter (Team Valente /Fra) bat Joe Kaiser (ALMA Academy) - décision des juges

71 kg: Julien Bertrand (Team Zitouni / Fra) bat Emanuel Imana (Sandsak Muay Thaï) - décision des juges

59 kg: Mohamed Saffer (Kick Contact Sarreguemines / Fra) bat Luca Guerrieri (Trinacria Team / Ita) - décision des juges