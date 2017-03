Deux nak muay sont à l'affiche de la onzième édition des Kings of Muay Thaï ce samedi soir à Luxembourg. Nontachai Sor Surapoj sera l'adversaire de Prince Junior alors que Daopasuk Sitmonchai, lors de l'affiche de la soirée, cherchera à prendre sa revanche sur Adam el Hammouchi.

Par Didier Hiégel



Prince Junior, en tête d'affiche au mois d'octobre avec un titre européen à la clé, va donc laisser la vedette à deux autres combattants à l'occasion de la onzième édition du Kings of Muay Thaï, ce 11 mars à Luxembourg.

Le hall omnisports de la rue de Strasbourg sera en effet le théâtre de la revanche entre le Thaïlandais Daopasuk Sitmonchai et le Belge Adam el Hammouchi.

En blessant son adversaire au front suite à un coup de coude, El Hammouchi avait prématurément mis un terme à un duel enlevé qui avait capté toute l'attention du public durant trois rounds acharnés.

Ce combat très dur entre le représentant du Pays du Sourire, très puissant sur ses jambes et qui avait cherché à frapper juste et fort, et le représentant du Royaume, solide, entreprenant, très courageux, va donc connaître son prolongement ce samedi soir.

«Adam (el Hammouchi) est un combattant très agressif, nous l'avons bien vu il y a trois mois. Il n'est peut-être pas très technique, mais il compense en étant très dur. Il combat davantage avec les bras, le Thaï c'est plutôt le contraire avec des jambes puissantes», commente Eric Kadouche, le responsable du Sandsak Muay Thaï et organisateur de la soirée. «Daopasuk possède une bonne anglaise pour un Thaïlandais, un gars très fort en jambes et en corps à corps. J'apprécie de monter des plateaux avec des oppositions de style. Ce n'est pas forcément le cas ici mais le public a demandé à revoir les deux hommes pour cette revanche qui promet à nouveau. Ce sera du rentre-dedans. Le premier rendez-vous entre les deux a laissé un goût d'inachevé avec cette blessure, c'est pourquoi j'ai décidé de monter cette revanche.»

Daopasuk a effectué toute sa préparation au Luxembourg. Il est fin prêt, «en mode destruction» ajoute l'organisateur qui l'a drivé et accompagné à la dernière édition de l'Emperor Chok Dee 2017, le 4 février à Nancy-Vandoeuvre. Amine Zitouni en avait fait les frais en accusant un KO au troisième round.



Prince Junior avait (trop) facilement pris la mesure du Roumain Sibru Yonut. Il retrouve son public mais aussi un adversaire autrement plus coriace.

Photo: Manu da Luz

«Prince peut surprendre»

Daopasuk ne sera pas le seul nak muay à l'affiche. Nontachai Sor Surapoj, un habitué des rings européens, est proposé comme adversaire à Prince Junior. Ce dernier, qui a fêté jeudi son 25e anniversaire, a aussi peaufiné sa préparation en France. Il y a trois semaines, le champion d'Europe luxembourgeois, a conquis sa 31e victoire (1 nul, 0 défaite) face à Steven Pinchard, lors de la Nuit des Guerriers à Pont-à-Mousson.

«Nous avons beaucoup travaillé les appuis», indique son mentor qui veut «qu'il devienne un peu plus dur». «Je veux qu'il recule moins lorsqu'il termine ses enchaînements.» «Nous avons aussi travaillé l'aspect tactique car il va boxer un gaucher. Il devra vraiment faire attention à sa jambe gauche parce que si elle passe elle arrive au niveau du foie. Son adversaire est du style explosif avec beaucoup d'expérience.»

Prince Junior va donc s'attaquer à du lourd, sans doute l'adversaire le plus dangereux qu'il ait eu à affronter. «Mais Prince est capable d'augmenter le niveau de sa boxe. Il peut surprendre, même moi! Ce combat, quelle qu'en soit l'issue, ne pourra que le faire progresser.»

Yassine Hihi prêt au combat

Yassine Hihi va faire étalage de sa science du ring.

Photo: Manu da Luz

Deuxième représentant du Sandsak en Classe A, Yassine Hihi sera quant à lui opposé à l'Italien Christian Zahe. «Yassine est vraiment un combattant complet dans tous les domaines, en corps à corps, en anglaise, de bonnes jambes aussi. Il a effectué une bonne préparation, la préparation que je voulais qu'il suive pour être au top. Il est vaillant. Quand il est sur le ring, ce n'est pas pour faire semblant. Il partira avec un statut d'outsider car je crois que son adversaire est un peu mieux coté, avec quelques noms à son palmarès. Il y aura une opposition de style avec Christian qui travaille avec de courtes séries, alors que Yassine peut travailler plus longtemps et peut varier davantage.»

Ce combat préfacera un autre match France - Italie puisque le combat féminin opposera Julie Burton, la sociétaire de Mont-Saint-Martin et une habituée des KOMT, à Alessandra Casalena. «Ces deux filles viennent du pieds-poings, ce qui devrait éviter qu'il n'y ait trop de corps à corps. On devrait donc voir un combat plus délié, moins dans les cordes comme on le voit trop souvent chez les filles.»

Cette onzième édition des Kings of Muay Thaï promet à nouveau de belles et chaudes explications.

La pesée aura lieu ce vendredi, à 19h, à la brasserie Oscars Diner, 42 rue de Strasbourg à Luxembourg.

Ouverture des portes du hall omnisports de Luxembourg-Gare à 17h30. Début des combats à 18h15.

Pour tous renseignements - tél.: 621 169 854 ou 621 273 434

Le programme de la soirée



L'affiche a été complétée avec le combat, en troisième position, qui opposera Christophe Walter (Team Valente), coin rouge, à Joe Kaiser (ALMA Academy).