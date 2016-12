(tof). Laurent Jans et Waasland-Beveren ont arraché un point dans le «Wasico» à Lokeren (0-0). Le latéral a disputé toute la rencontre. Anthony Moris, lui, a assisté du banc de touche au match nul intéressant du FC Malines à Zulte-Waregem (0-0). Oui, les Malinwa sont candidats au play-off titre!

Au Daknam, Waasland-Beveren a décroché un match nul (0-0) au terme d'un derby âprement disputé. Si Lokeren a dominé les débats, les visiteurs, par l'intermédiaire de Gano, ont hérité de deux occasions pour l'emporter.



Pas de but non plus au stade Arc-en-ciel où Zulte-Waregem a dominé la seconde période face à Malines, mais les Sang et Or auraient très bien pu braquer la banque aussi.



Moris prend toujours son mal en patience alors que Coosemans enquille une nouvelle clean sheet dans les buts. Ce match nul permet au FC Malines de conserver sa cinquième place avec 35 points et de revenir à un point d'Ostende battu par Eupen (1-3).