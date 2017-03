(ER/AFP) - Avec des têtes d'affiche comme Nairo Quintana, Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Thibaut Pinot et les Luxembourgeois, Tirreno-Adriatico aura, à partir de ce mercredi, des airs de répétition du Tour d'Italie. La course des Deux Mers passera au coeur des zones les plus touchées par les séismes qui ont frappé récemment le centre du pays.

Bob Jungels et Jempy Drucker ont pris part samedi aux Strade Bianche mais le coureur de la Quick-Step et celui de la BMC ont connu une journée chaotique et ont chuté lourdement. "Je souffre d'un gros hématome à l'épaule mais cela ira pour Tirreno", avance Drucker.

Quant au champion national, il a lui aussi fait connaissance avec les chemins des Routes blanches mais cela ne l'a pas empêché de rejoindre l'arrivée. Les organisateurs n'ont toutefois pas classé le Luxembourgeois estimant que son retard était trop important.



L'un comme l'autre seront donc au départ ce mercredi de Lido Di Camaiore au même titre que Ben Gastauer. Le Luxembourgeois d'Ag2r est de retour d'Abu Dhabi où il a fini 33e du classement général.



«Mon début de saison s’est bien passé, avec le Tour Down Under en Australie et le Tour d’Abu Dhabi. Les sensations sont bonnes et j’ai roulé sous le soleil, ce qui est agréable. J’ai bien récupéré et je suis prêt pour Tirreno que je dispute pour la deuxième fois. Comme cette année, je participerai au Giro, cela me permet de prendre des automatismes avec Alexandre Geniez et Domenico Pozzovivo», avance le Schifflangeois.

Nibali pour la passe de trois

Vincenzo Nibali, frustré l'année dernière comme les autres grimpeurs par l'annulation de la grande étape de montagne, sera en quête de triplé dans la course des Deux Mers après ses succès de 2012 et 2013.

Mais il aura face à lui une concurrence très relevée avec notamment Quintana, absent en 2016 mais vainqueur l'année précédente, mais aussi d'autres coureurs qui auront de grandes ambitions sur le prochain Giro comme Pinot, Aru, Mollema ou Landa.

Pour ces leaders, l'étape-clé sera la quatrième, avec l'arrivée samedi au sommet du Terminillo, où Quintana s'était imposé en 2015 sous les flocons et sur la route enneigée.

Le lendemain, la cinquième étape se terminera à Fermo après une montée comptant certains passages à 22%. Mais cette étape sera surtout marquée par la traversée des zones les plus sévèrement frappées par la série de séismes qui a touché le centre de l'Italie entre août 2016 et janvier 2017. Le peloton passera ainsi autour d'Amatrice, Accumoli ou Arquata del Tronto, des villages dévastés par les tremblements de terre.

Il y a douze mois, Jungels avait pris la troisième place du classement général derrière Greg van Avermaet et Peter Sagan. Le Luxembourgeois sera d'ailleurs le leader de la Quick-Step pour le classement général.

Jempy Drucker a souffert sur les Strade Bianche mais il est d'attaque pour aider son chef de file Greg van Avermaet.

Photo: cyclingpix.lu

Les étapes

1re étape - mercredi: contre-la-montre par équipes à Lido di Camaiore (22,7 km)

2e étape - jeudi: Camaiore-Pomarance (229 km)

3e étape - vendredi: Monterotondo Marittimo-Montalto di Castro (204 km)

4e étape - samedi: Montalto di Castro-Terminillo-Campoforogna (187 km)

5e étape - dimanche: Rieti-Fermo (210 km)

6e étape - lundi: Ascoli Piceno-Civitanova Marche (159 km)

7e étape - mardi: contre-la-montre individuel à San Benedetto del Tronto (10 km)