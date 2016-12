Le FC Metz et Philippe Hinschberger en finissent avec une première partie de saison finalement compliquée. La venue de Guingamp ce mercredi (20h50) pourrait permettre aux Messins de finir l’année sur une bonne note. L’ex-gardien grenat Jean-Marc Rodolphe se montre confiant.



Par Hervé Kuc



Jean-Marc, le FC Metz avait démarré fort pour son retour en Ligue 1 mais tousse sacrément en ce début d’hiver…

Oui, et je pense finalement que le très bon départ (13 points après 7 journées) des hommes de Philippe Hinschberger a joué en leur défaveur ces dernières semaines. Philippe sait très bien depuis le début que l’on joue le maintien mais les résultats à Saint-Symphorien ont du mal à être positifs. Heureusement, les succès à Nantes, Montpellier et Toulouse permettent encore au FC Metz d’être en compagnie d’un groupe d’équipes concernées par le maintien.

Comment expliquez-vous ce nombre de buts élevé (34) encaissé par Didillon et sa défense?

C’est une affaire d’équipe, de collectif et non d’un secteur en particulier. Je n’arrive pas à en voir la raison profonde: est-ce un manque de rigueur et/ou d’unité entre les lignes? Prenez le match face à Bordeaux: Metz s’incline (0-3) mais paradoxalement les Messins avaient produit du jeu et avaient affiché une possession de balle supérieure à leurs dernières productions. Finalement, c’est sur des contres que le match avait basculé. Thomas Didillon? Il a fait le travail jusqu’à présent même si je l’ai trouvé un cran en dessous lors des deux dernières journées.

Comment imaginez-vous les débats entre Messins et Guingampais ce mercredi?

Guingamp possède une capacité à se projeter très rapidement en attaque et à se montrer redoutable devant le but adverse. Pour moi, son succès devant Paris (18e journée, 2-1) n’est nullement une surprise, cela lui a permis de jouir d’un focus supplémentaire mais la formation de Kombouaré est agréable à voir jouer depuis le début de saison. J’avais eu l’occasion de voir les Guingampais en amical face à Rennes l’été dernier et ils avaient sacrément fait souffrir leurs adversaires!

Peut-on connaître votre pronostic?

Le FC Metz est en retard sur son tableau de marche. Je n’envisage que le succès de Metz face à Guingamp. Un petit 1 à 0! Les Messins possèdent quand même des valeurs sûres: Falette en défense, j’adore Cohade et je suis très content du retour de Thibaut Vion, un joueur que j’ai toujours aimé. Et n’oublions pas qu’à la trêve, les Grenat auront toujours un match en retard à disputer face à Lyon!

L'enjeu de la rencontre. Le FC Metz (17e, 18 points) accueille Guingamp (5e, 29) avec un poids sur l’estomac et les épaules. Le dernier succès grenat à Saint-Symphorien? C’était le 27 août face à Angers (2-0, Falette et Milan) et depuis les coéquipiers de Cohade ont enregistré de grosses déconvenues (Bordeaux, Monaco et Nice), abandonné des points (St-Etienne et Lorient) pour finalement connaitre une soirée tendue face à Lyon (match arrêté). «Nous accueillerons plus d’équipes à Saint-Symphorien lors de la phase retour», commente justement Philippe Hinschberger, très lucide sur le parcours de ses garçons. Ce mercredi, face à Guingamp, tombeur du PSG (2-1), Bisevac est suspendu, Didillon, Erding et Balliu ne sont pas dans le groupe : Thill et Goudiaby sont appelés à la rescousse et Oberhauser devrait garder le but mosellan. Le FC Metz se doit de l’emporter pour « briser la mauvaise spirale».



Le groupe grenat. Oberhauser et Kawashima; Rivierez, Falette, Milan, Assou-Ekotto; Philipps, Mandjeck, Doukouré, Cohade, Goudiaby, Mollet, Hein, Sarr, Nguette, Thill; Vion, Diallo.

Le «souhait» de la rédaction. Qui ne souhaite pas un succès grenat ce mercredi soir? Joueurs, dirigeants, entraîneurs, spectateurs et suiveurs espèrent le meilleur pour Philippe Hinschberger et ses hommes. «Ici c’est Metz». C’est le moment de le démontrer sur le terrain.