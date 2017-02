La désignation du troisième qualifié de la poule A - l'AS Wincrange en l'occurrence - pour la finale de l'Indoor Cup dames, a créé le buzz, et, souvent, suscité l'émoi, cette semaine dans le microcosme du football féminin luxembourgeois. Suite à l'égalité parfaite entre Mamer et Wincrange, c'est le... tirage au sort qui a en effet envoyé les Nordistes en finale ce dimanche à Bettembourg.

Par Daniel Pechon



Avant de disputer leur dernier match samedi passé à Mamer, le club local et Wincrange étaient sur la même ligne, avec deux victoires, deux défaites, aucun match nul et un goal-average de 4-3, à la troisième place, soit la dernière qualificative du groupe pour la finale de l'Indoor Cup.



Et, comble du suspense: les deux équipes étaient amenées à se rencontrer lors du dernier match de l’après midi. Seul le gagnant accédait à la finale, mais après l'ultime coup de sifflet, le tableau-marquoir indiquait... 1-1, laissant donc les deux équipes à une parfaite et stricte égalité. Un cas unique!



Et, en l'espèce, le règlement ne prévoit rien d'autre qu’un... tirage au sort. Dès lors, la FLF aurait-elle dû prendre la peine d'établir un autre réglement (le résultat entre les deux équipes est déjà considéré en cas d’égalité parfaite) pour désigner un vainqueur, tel que, par exemple, le résultat face au premier de la poule, puis face au second, etc....? Mais aussi extraordinaire que cela puisse paraître, Mamer et Wincrange ont terminé leurs quatre confrontations face aux autres adversaires de la poule A sur un score... en tous points identique!



En football comme dans n'importe quel autre sport, jouer une place dans une finale sur un tirage au sort ne relève plus du domaine sportif.



«J’aurais préféré que la qualification se décide aux tirs aux buts»

Du côté de Wincrange, l’entraîneur, Joël Reichling, bien sûr heureux du verdict rendu par le tirage au sort, regrette cependant la procédure. «Ce n'est pas idéal, surtout pour l'équipe qui loupe une place en finale. Du point de vue sportif, je préfère toujours une décision acquise sur le terrain. J'aurais préféré que l'on procède au botté des tirs-au-but pour déterminer le gagnant, mais il y a un règlement, et il faut l'appliquer. Je suis d'avis que la FLF, en concertation avec les clubs, devrait repenser son règlement. Mais il ne faut pas incriminer la fédération. Je pense que c’est une première, et personne n'aurait jamais nimaginé un tel scénario. Je suis désolé pour Mamer, qui méritait tout autant sa place en finale, mais en même temps, je suis très heureux pour mes filles, qui étaient très contentes dès l'annonce que nous avions notre place en finale», relatait le cornac de l'AS Wincrange.

En face, Jean-Pierre Moura, l'entraîneur du FC Mamer, nourrit une réflexion identique: «C’est injuste vis-à-vis des deux équipes, car l’épilogue n’est pas d'ordre sportif. J’aurais préféré que la qualification se décide aux tirs aux buts, comme nous étions encore tous sur le parquet à ce moment-là. Ainsi, les regrets auraient été différents, car on aurait eu notre destin en mains. C'est dommage, et j’espère que la FLF modifiera à l'avenir ce point du règlement.»