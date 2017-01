Le groupe A du 2e tour de l'Indoor Cup Dames, dont les matches se sont déroulés samedi à Junglinster, a salué les qualifications de Bettembourg, de Junglinster et du Swift Hesperange pour le 3e tour, le dernier avant la finale. L'Entente Itzig/Canach/CeBra et le Fola Esch restent à quai.

On disputait ce week-end le 2e tour de l'Indoor Cup Dames. Le groupe A a vu l'émergence du Sporting Bettembourg, auteur de deux victoires et deux nuls, et premier avec huit points, devant le binôme Junglinster, qui jouait à domicile, et Swift Hesperange, tous deux nantis de sept unités.



Ces trois équipes sont qualifiées pour le 3e tour, sorte de demi-finale, qui réunira douze formations, pour ne plus en garder que six pour la finale, prévue le week-end des 11 et 12 février.

A l'inverse, le parcours de l'Entente Itzig/Canach/CeBra (5 pts) et du Fola Esch (0) s'arrête là.