(ER) - Le Luxembourgeois et son partenaire Sam Querrey ont franchi le cap du deuxième tour en disposant du Roumain Florin Mergea et du Pakistanais Aisam Ul-Haq Qureshi.



Muller et son équipier américain ont eu besoin de trois sets et un peu plus d'une heure de jeu pour assurer leur qualification. Après avoir remporté la première manche 6-1, Mulles et Querrey ont concédé la seconde sur le même score (1-6). C'est finalement dans le super tie-break que ces derniers ont fait la différence en s'imposant 10-6.

Ce mardi, le Schifflangeois (ATP 28) affronte le Japonais Kei Nishikori (5) pour le compte du troisième tour du tableau des simples. Il s'agira de la quatrième confrontation entre les deux hommes. Le Nippon mène trois succès à rien.