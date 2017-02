(AFP) - Ils ont ce rendez-vous en tête depuis le début de la saison... Les grosses écuries européennes, du Barça au Bayern Munich, plongent dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions, où une élimination serait synonyme de saison ratée.

Les chocs

Au programme, il y a d'abord deux chocs entre puissances du foot, PSG-Barcelone et Bayern Munich-Arsenal, avec un avantage aux Catalans et aux Bavarois, du haut de leur histoire européenne et leurs résultats récents en Ligue des champions.



Le PSG version qatari n'a jamais réussi à atteindre l'objectif tant convoité par ses propriétaires du golfe: une victoire en C1. Cette année, la marche paraît très haute. Un premier tour en demi-teinte oblige les Parisiens à défier le FC Barcelone de Lionel Messi dès les huitièmes de finale.

Le Barça a éliminé le PSG à deux reprises en quarts de finale, en 2013 et 2015. «Une erreur contre une équipe comme ça et tu es mort», résume d'ailleurs l'attaquant du PSG Lucas Moura. Le Barça a remporté cinq Ligues des champions, la dernière en 2015, tandis que Paris attend toujours un premier sacre.

Malgré sa première place en poule, Arsenal a également hérité d'un tirage très difficile: le Bayern Munich, cinq Ligue des champions lui aussi, et une domination totale sur le foot allemand depuis quatre saisons et demie. A l'image de leur milieu de terrain allemand Mesut Özil, les Gunners sont un peu à court de forme en 2017. Plutôt inquiétant au moment de défier Robert Lewandowski et les siens.

Les patrons

Parmi les autres cadors du foot européen, la Juventus Turin, le Real et l'Atletico Madrid ont sur le papier une double confrontation plus facile à négocier. Finaliste en 2015, la Juve affronte le FC Porto en position de force, avec son buteur Higuain devant, sa défense ultra expérimentée et sa large avance en championnat d'Italie. Il faudra tout de même se méfier des Portugais qui jouissent d'une belle expérience sur la scène européenne et qui avaient atteint les quarts en 2015.

Le Real de Cristiano Ronaldo et Zinédine Zidane, tenant du titre, est largement favori face à Naples, un peu en retard en Serie A et qui n'a jamais brillé dans la compétition reine, avec en guise de meilleur parcours un huitième de finale en 2011-2012.



Le Napoli de Dries Mertens défie le Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Le stade San Paolo bouillonne déjà.

Photo: AFP

Face au Bayer Leverkusen, l'Atletico d'Antoine Griezmann, finaliste l'année dernière, attaque aussi ces rencontres dans la peau du patron. Contre le même adversaire, l'«Atleti» s'était toutefois qualifié dans la douleur, aux tirs au but (0-1, 1-0, 3 t.a.b. à 2 en huitièmes) lors de l'édition 2014-2015.

Les affiches plus indécises

Manchester City aussi est un gros club de la compétition, avec son entraîneur expérimenté Pep Guardiola. Mais le parcours de Monaco en championnat et en C1 relance le suspense. Tandis que le club français enchaîne les scores fleuves, City a connu parfois des gros ratés comme à Everton (4-0).



Reste que les Anglais sont demi-finalistes de la compétition et très ambitieux. «En France, actuellement, on est une équipe qui joue bien, qui marque beaucoup. Mais la Ligue des champions, c'est bien différent», avait d'ailleurs souligné l'entraîneur de Monaco Leonardo Jardim au moment du tirage au sort.

Dans les autres rencontres, Séville va affronter Leicester, champion d'Angleterre à la surprise générale la saison passée. La Premier League est cette année très difficile pour l'équipe de Claudio Ranieri qui végète dans les tréfonds du classement.



Les Sévillans, enthousiasmants en championnat d'Espagne, partent donc avec une longueur d'avance. Attention tout de même aux Anglais qui ont parfaitement négocié leur phase de poules et voudront sans doute profiter de la Coupe d'Europe pour redonner un peu le sourire à leurs supporters.

Dortmund va de son côté jouer le Benfica Lisbonne, une équipe à sa portée. Le BVB, qu'on aurait donné largement gagnant il y a quelques années, est malgré tout un peu moins impressionnant ces derniers mois, malgré son incontournable buteur Pierre-Emerick Aubameyang.

Le programme



Mardi 14 février à 20h45



Benfica - Dortmund

PSG - FC Barcelone

Mercredi 15 février à 20h45

Real Madrid - Naples

Bayern Munich - Arsenal

Mardi 21 février à 20h45

Manchester City - Monaco

Bayer Leverkusen - Atlético Madrid

Mercredi 22 février à 20h45

FC Porto - Juventus

Séville - Leicester



Les matchs aller commencent mardi et courent jusqu'au 22 février, les retours auront lieu du 7 au 15 mars.