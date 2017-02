(ER/AFP) - Le Belge Greg Van Avermaet (BMC) a remporté ce samedi à Gand le circuit Het Nieuwsblad, course d'ouverture de la saison cycliste en Belgique, en devançant le champion du monde Peter Sagan (Bora) et son compatriote Sep Vanmarcke (Cannondale).

Comme en 2016, le coureur belge et le Slovaque ont joué les premier rôles et à l'instar de la saison dernière, c'est van Avermaet qui a eu le dernier mot face au porteur du maillot arc-en-ciel.

Si Tom Boonen (Quick Step) a été contraint à l'abandon après avoir chuté à deux reprises sans gravité, les autres favoris en puissance des premiers monuments de la saison (Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix) ont répondu présent.



Le leader de la formation BMC a signé sa première victoire de la saison, la 43e de sa carrière, en piégeant Sagan au sprint en prenant l'intérieur du dernier virage. "C'est un sentiment incroyable. J'étais déjà en forme l'an dernier et j'ai gagné et c'est encore le cas cette fois. Cela fait du bien de revenir en Belgique et de gagner la première course à la maison. C'est un début de saison parfait. Cela me donne énormément de confiance. Je fonde beaucoup d'espoirs sur le Tour des Flandres."

«C'était le bon choix. Je n'étais pas le plus fort. Je pense qu'en force pure, Peter m'était supérieur. Il fallait être intelligent pour gagner», a expliqué Van Avermaet avant de monter sur le podium en tenant dans ses bras sa fille, Fleur.



Van Avermaet, Sagan et Vanmarcke ont pris les devants à 30 kilomètres de la ligne d'arrivée, alors que plusieurs chutes avaient perturbé la course. Ils n'ont jamais été repris malgré la chasse menée surtout par les coureurs de l'équipe Quick Step Floors, Philippe Gilbert en tête.

Du côté des Luxembourgeois, Jempy Drucker (BMC) n'est pas parvenu à accrocher le premier peloton et a finalement terminé à la 34e place à 2'59" de son équipier.



Quant à Alex Kirsch (WB Veranclassic), il a abandonné. Victime d'une chute sans gravité à une soixantaine kilomètres de l'arrivée, il a mis pied à terre. "C'est vraiment rageant car j'avais de bonnes sensations", a-t-il commenté.



La réaction de Jempy Drucker

Ce dimanche, place à la traditionnelle course de rattrapage pour les battus avec Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Dames: victoire néerlandaise, Majerus 23e



Le circuit Het Nieuwsblad réservé aux dames a vu la victoire de Lucinda Brand (Sunweb). La Néerlandaise s'est imposée à Gand devant ses compatriotes Chantal Blaak (Boels Dolmans) et Annemiek van Vleuten (Orica) après 124,2 km.

Les Bataves ont signé un carton plein puisqu'Ellen van Dijk (Sunweb) a pris la 4e place devant l'Italienne Elisa Longo Borghini (Wiggle).



Quant à Christine Majerus, elle a pris la 23e place à 2'37" de la lauréate du jour.