(ER) - Treize monts, dix secteurs pavés, une météo hostile tout au long des 198 km parcourus autour de Gand: le Nieuwsblad, désormais en catégorie World Tour, couronnera forcément un costaud. A l'image des van Avermaet, Sagan et autre Boonen, les deux Luxembourgeois sont impatients d'en découdre.

Après l'Australie et le Moyen-Orient, le peloton du WorldTour retrouve ce samedi le Vieux continent avec la 72e édition du Circuit Het Nieuwsblad. Une épreuve qui marque le lancement de la campagne des classiques.

Les organisateurs bénéficient d'un plateau particulièrement relevé avec entre autres le champion du monde Peter Sagan (Bora), Tom Boonen et Philippe Gilbert (Quick-Step), Sep Vanmarcke (Cannondale), Lars Boom (Astana), Alexander Kristoff (Katusha), Ian Stannard (Sky), lauréat en 2015 et 2014, et bien entendu Greg van Avermaet (BMC), champion olympique et vainqueur il y a douze mois.



Outre ces coureurs, on retrouve les Luxembourgeois Jempy Drucker (BMC) et Alex Kirsch (WB Veranclassic) mais ils s'aligneront avec des ambitions différentes.

Jempy Drucker a peaufiné sa préparation pour les classiques sur les routes de Dubaï et d'Oman.

Photo: Serge Waldbillig

Equipier de van Avermaet, le citoyen de Sandweiler aura un rôle important au côté de son chef de file: "Greg n'est pas encore à cent pour cent à cause de sa blessure encourue durant l'hiver (fracture à la jambe gauche) mais il sera présent dans le final. En ce qui me concerne, la forme est là et je suis prêt".

Pour Alex Kirsch et ses partenaires, les attentes sont moins élevées même si le Luxembourgeois avoue avoir fait de cette course un objectif de l'année. Le directeur sportif de WB Veranclassic, Thierry Marichal, plante le décor.

"Nous sommes prêts, avec nos armes et nos moyens. Nous n’avons pas d’ambitions démesurées,on sait bien qu’on n’a pas un des cinq favoris dans notre équipe, mais si, derrière eux, il y a un petit groupe de vingt,vingt-cinq hommes qui arrivent à Gand, j’espère que nous aurons un ou deux coureurs. Kevyn Ista, Maxime Vantomme en ont les moyens et Alex Kirsch marche bien. Notre objectif est de placer un coureur dans l’échappée matinale."

Drucker et Kirsch au Het Nieuwsblad

Jempy Drucker

2016: abandon à la suite d'une chute

2015: 49 à 7'23''

2014: 6e à 1'34''

2013: 13e à 6'27''

Alex Kirsch

2016: 52e à 4'41''

2015: 69e à 10'19''

Les monts du Circuit Het Nieuwsblad

Leberg (km 54), Berendries (km 59), Tenbosse (km 64), Eikenmolen (km 69), Mur de Grammont (km 80m), Valkenberg (km 99), Kaperij (km 117), Kruisberg (km 128), Taaienberg (km 138), Eikenberg (km 143), Wolvenberg (km 147), Leberg (km 157), Molenberg (km 162)