(ER) - Le Norvégien Alexander Kristoff (Katusha) a remporté ce lundi le GP de Francfort au sprint alors que Jempy Drucker a pris la 4e place.

Disputée sur la distance de 215 km aux alentours de Francfort et sur un parcours sélectif dans les monts Taunus, la course s'est jouée dans la dernière ligne droite. Kristoff, lauréat en 2015 et 2014, s'est imposé devant son équipier Rick Zabel, John Degenkolb (Trek) et Jempy Drucker (BMC).



A noter également l'excellente prestation d'Alex Kirsch, le Luxembourgeois de WB Veranclassic s'est classé 12e à 4" du vainqueur du jour.



La journée a notamment été marquée par les abandons de Peter Sagan et André Greipel. Cette édition 2017 marquait un tournant dans l'organisation, pour la première fois, le GP de Francfort entrait en ligne de compte pour le WorldTour.



Quant à la course Espoirs, elle a été dominée par le Néerlandais Fabio Jakobsen devant le Danois Casper Pedersen et le Suisse Patrick Müller. Du côté des Luxembourgeois, Pit Leyder s'est classé 16e à 2'03" alors que Larry Valvasori a fini 32e à 2'13". Quarante-six coureurs ont été classés.



