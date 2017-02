Il reste encore six matches aux Golden Crows pour assurer leur survie en Ligue 1. Pour le compte de la 13e journée de L1, les joueurs de Feulen devront se retrousser une nouvelle fois les manches, avec un déplacement périlleux au FC Differdange 03 (dimanche à 20h). Le président Tiago Rodrigues est conscient des difficultés qui se dressent devant son équipe.



Propos recueillis par Stéphane Guillaume

Tiago, après trois défaites consécutives, Feulen vient de renouer avec la victoire face au Sparta Dudelange. Cela a dû être un grand soulagement pour vous...

Oui, cette victoire face au Sparta Dudelange nous a fait du bien. Cependant, je ne parlerais pas encore d’un soulagement, car il nous reste encore six matches compliqués à jouer.

Après une longue spirale négative depuis la reprise, comment expliquez-vous ce sursaut d’orgueil face à Dudelange?

C’était une rencontre difficile, face un adversaire qui a bien évolué ces dernières semaines. Malgré le premier but du Sparta, on est restés concentrés et calmes, et on a réussi l’égalisation méritée encore en première mi-temps. En deuxième mi-temps, l’efficacité devant le but et notre travail défensif ont été au top selon mon opinion. On a réussi à sortir de cette spirale négative, et cela fait le plus grand bien au moral.

Votre prochain adversaire est le FC Differdange 03: un sacré challenge, mais vos joueurs seront à n'en pas douter galvanisés par le dernier succès...

Oui, c’est vrai, le FCD03 réalise un championnat quasiment parfait. De notre côté, on fera de notre mieux en se basant sur la solidarité de chacun pour faire face à un adversaire aussi difficile. Un match de futsal se joue en quarante minutes, et sur le terrain, mon collectif est conscient des difficultés. Si on garde notre efficacité du dernier match et si on demeure tout autant concentrés, je crois qu’on peut mettre les Differdangeois en difficulté.

Il reste six matches aux Golden Crows Feulen pour pérenniser leur présence en Ligue 1

Photo: Stéphane Guillaume

Le match aller avait été compliqué, avec une défaite 3-9. Qu'avez-vous retenu de cette rencontre, et comment allez-vous faire pour contrer l'armada offensive differdangeoise?



L’équipe de Differdange était parfaitement préparée lors de ce match aller, avec beaucoup de routine dans leur jeu offensif; ils avaient beaucoup de solutions pour créer des situations de buts. On a quand même terminé la première mi-temps sur le score de 3-5. Malheureusement, on a pas su tenir le coup après le repos. Et je pense qu’ils sont encore plus forts à ce moment-ci de saison.

LE PROGRAMME DE LA 13e JOURNÉE DE LIGUE 1



Dimanche



18h: Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn - AS Sparta Dudelange

18h: US Esch - RAF Differdange

18h30: FC Bettendorf - FC Nordstad



20h: FC Differdange 03 - Golden Crows Feulen

Lundi à 20 heures

Futsal Wilwerwiltz - Amicale Clervaux



LE PROGRAMME DE LA 10e JOURNÉE DE LIGUE 2



Dimanche

18h: 58 Latdevils Garnich - FC Wiltz 71

19h: Amicale Clervaux II - Racing FC Union Luxembourg

20h: Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn II - Union Titus Pétange



Exempt: All Stars Colmar-Berg