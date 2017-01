Le Samba Seven Futsal ALSS a mis à profit la douzième journée de Ligue 1 pour atteindre les cent buts inscrits mais Differdange03 reste dans le sillage du leader. Quant à Clervaux, il se relance dans la course à la troisième place. Dans le bas du classement, Feulen et Nordstad se rassurent.

Par Stéphane Guillaume

Le RAF Differdange a fait illusion durant cinq minutes face au Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn (3-11). Les Differdangeois ont mené au score un court instant avant de se faire piétiner par un Samba 7 ALSS impressionnant de maîtrise. Le score était de 1-6 à la pause. L’ex-coach Jorge David, exilé depuis le début de saison en Italie, a signé un retour gagnant avec un trois buts et trois assists. «Le Samba 7 ALSS Futsal est très très costaud. Avec Antonio Abreu et Jorge David, ils sont encore plus forts. On s’est battu les cinq premières minutes mais en face, il y avait une grande expérience, de la qualité individuelle et collective, du très haut niveau», estime le coach du RAF Miguel Monteiro.

Filipe Maia pressé par Aldino Delgado, le Samba 7 ALSS Futsal a évité le piège tendu par le RAF Differdange.

Photo: Stéphane Guillaume

Le FC Bettendorf est passé tout près du casse du siècle face au FC Differdange 03 (7-9). Le match s'est joué durant les vingt dernières minutes de jeu quand Bettendorf a compté trois buts d’avance 7-4, c'était 4-4 au repos. Ensuite, les visiteurs ont touché le poteau à sept reprises. Joao Guedes a également signé quelques arrêts miraculeux et au final, le FCD03 est parvenu à inscrire cinq buts coup sur coup.



Nuno Miguel, l’entraîneur de Bettendorf, estime que la victoire aurait dû lui revenir: «On a été clairement la meilleure équipe sur le parquet! C’est toujours le même problème, à cause d'un manque d’assiduité aux entraînements, la fatigue se fait vite ressentir au contraire d’une équipe comme Differdange qui s’entraîne plus que nous. C’est difficile de trouver une bonne cohésion dans le groupe. La gestion du match a aussi fait défaut et notre adversaire en a profité».

L’Amicale Clervaux Futsal n’a pas laissé passer sa chance de se rapprocher de la troisième place à la suite de sa victoire face au Futsal US Esch (6-4). Esch, qui compte deux points d'avance au classement, a pourtant mené trois fois au score (2-3). Puis Clervaux a fait la différence en seconde période avec un revirement de situation (4-4) et au bout une belle victoire face à une équipe du top 3.

Dans le derby du nord, le FC Nordstad a battu la lanterne rouge du Futsal Wilwerwiltz (8-5). Un score trompeur car les deux équipes étaient encore au coude-à-coude à dix minutes du terme (5-5). Nordstad a pu compter sur Monteiro et Cardoso, six buts à eux deux, pour assurer une victoire qui lui ouvre les portes du maintien. «On prend une bonne option mais tant que mathématiquement rien n’est fait, on doit rester sur nos gardes. Hormis le FCD03 et Clervaux, nous allons jouer contre tous nos adversaires directs. Nous avons notre sort entre nos mains», précise le président Marco Fonseca.

Enfin, l’AS Sparta Dudelange a perdu le match qu’il ne fallait pas perdre face aux Golden Crows Feulen (1-5). En cas de succès, les Dudelangeois n’auraient plus rien eu à craindre au niveau du classement général. Au lieu de cela, Feulen se relance dans la bataille pour le maintien. C’était 1-1 à la pause puis les Golden Crows Feulen ont profité des approximations adverses pour faire la différence. «Manque de rythme, de collectivité, trop de duels perdus, Feulen a bien joué le coup. On leur offre quasiment quatre buts sur des erreurs individuelles. C’est le plus mauvais match de la saison. Tout le monde doit se remettre en question», prévient le vice-président dudelangeois Andréa Spigarelli.



Les résultats



Amicale Clervaux Futsal - Futsal US Esch 6-4

RAF Differdange - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn 3-11

FC Bettendorf - FC Differdange03 7-9

FC Nordstad - Futsal Wilwerwiltz 8-5

AS Sparta Dudelange - Golden Crows Feulen 1-5

Jordy Soares et l'Union Titus Pétange ont pris le meilleur sur 58 Latdevils Garnich.

Photo: Stéphane Guillaume

Ligue 2: première pour Colmar-Berg

Le Futsal All Stars Colmar-Berg a dû patienter plusieurs mois pour enfin fêter un premier succès face au FC Wiltz.

Union Titus Pétange Futsal - 58 Latdevils Garnich 6-1

Racing FC Union Luxembourg - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn II 5-3

FC Wiltz 71 - Futsal All Stars Colmar-Berg 3-9