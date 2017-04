Pour les demi-finales retour des play-offs titre, l’Amicale Clervaux Futsal partira avec un avantage de trois but face au Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn. Le score de 4-5 a été annulé par la FLF car le Samba 7 ALSS avait aligné des joueurs suspendus. Rui Leal, l’entraîneur- adjoint de Clervaux envisage un match de la même qualité que la demi-finale aller.

Rui Leal, que pensez-vous de la décision de la FLF d’annuler le score de 4-5 en faveur du Samba 7 ALSS Futsal et de vous faire gagner le match 3-0 sur tapis vert?

On a préparé le match comme si on avait perdu 4-5. Pour nous, le résultat ne change pas. Maintenant, et avec ce score de 3-0, on sera un peu plus en confiance et le Samba 7 ALSS Futsal sera sans doute plus hargneux durant cette rencontre à cause de ce forfait et des buts à remonter. Ce second match ne sera pas différent du premier, les deux équipes vont jouer pour se qualifier pour une finale. Je ne sais pas si cela va changer quelques choses avec tous les soucis qu’il y a eu autour de cette demi-finale aller. Notre objectif reste de nous qualifier.

Les contres ont encore une fois fonctionné du côté de Clervaux, à l'aller, c’est un peu la marque de fabrique du club. Allez-vous tout de même prendre des risques avec ce score de 3-0?

Cela dépendra de plein de choses, par exemple si le Samba 7 ALSS Futsal arrive à refaire son retard rapidement ou non. On va d’abord jouer normalement mais on va patienter un bon moment avant de faire un éventuel pressing car l’équipe qui presse se fait généralement avoir en contre. Mais on va jouer comme on sait le faire et être patients.

Qu’est ce qui pourrait vous portez préjudice dans le jeu du Samba 7 ALSS Futsal? Un joueur en particulier ou tout le système de jeu basé sur l’offensive?

C’est toute l’équipe qui sera dangereuse car elle a gagné tous ses matches de championnat. Les joueurs sont au top et ils peuvent se permettre de les changer par quatre. Le Samba 7 ALSS Futsal possède le meilleur gardien du pays, Pedro Marinho, et des joueurs comme Carlos Soares ou encore Jorge David pour citer des individualités. Mais c’est surtout de sa force collective qu’il faudra se méfier.

Vous devrez encore vous passez du Croate Ernad Masic car il a écopé de cinq matches de suspension suite à un carton rouge reçu lors de la dernière rencontre de la phase classique. C’est un sacré coup dur...

Pour moi, c’est le meilleur joueur du championnat. Je suis avec lui quatre fois par semaine et c’est un homme intègre. Jamais il ne discute de quoi que ce soit avec les arbitres, sur le parquet, voire même en dehors. Je ne comprend pas comment il a pu prendre une suspension de cinq matches pour un carton rouge adressé par un arbitre, Jo Prioste, qui n’aurait pas dû être présent. Nous sommes au tribunal avec lui pour diverses histoires lors de précédents matches. Je trouve que sans lui, il y aura moins de spectacle lors de cette demi-finale retour et surtout lors de la finale de Coupe. Car c’est un joueur que les spectateurs aiment regarder. Avec son apport, cette demi-finale retour serait différente.



Le programme des matche retour pour les play-offs titre

Dimanche

21h: Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn - Amicale Clervaux Futsal (match aller: 0-3 forfait)

Lundi



20h: FC Differdange 03 - Futsal US Esch (match aller: 9-1)

Match de barrage Ligue 1 - Ligue 2

Au meilleur des trois manches



Dimanche



18h: Union Titus Pétange Futsal - RAF Differdange (première manche: 8-10)