La Fédération luxembourgeoise de football a décidé d’organiser la finale de la Coupe du Luxembourg le lundi (de Pâques) 17 avril au Centre Atert à Bertrange et non à la Coque, comme ce fut le cas lors des deux dernières finales. Joël Wolff, le secrétaire général de la FLF, explique ce choix.



Par Stéphane Guillaume

Le choix d'organiser la finale de la Coupe de Luxembourg de futsal au Centre Atert à Bertrange peut paraître étonnant au premier abord, car la Coque, au Kirchberg, est le centre névralgique des grands événements indoor au Luxembourg et sa renommée n’est plus à faire.



Alors pourquoi cette délocalisation?



La première raison objective est la promotion du futsal au pays. L’organisation d’un tel événement dans d’autres lieux que la Coque, par exemple une année au sud en alternance avec le nord du pays, apporterait une meilleure visibilité géographique de cette discipline. Celle-ci pourrait être plus accessible aux curieux, attirer un plus large panel et pourquoi pas séduire des clubs hésitants qui pourraient prendre part au championnat. La porte est donc entrouverte aux clubs soucieux d’organiser une future finale dans des infrastructures adéquates.



Quand on y regarde de plus près, le Luxembourg regorge de superbes infrastructures comme le Centre Atert de Bertrange. Ce dernier présente pas mal de charmes et d'atouts. A commencer par sa capacité: la Coque peut accueillir 1.200 convives, alors que le Centre Atert a une capacité d’accueil de 1.500 personnes pour une meilleure aisance. Tout a été pensé pour que les supporters soient aussi plus proches du jeu en lui-même, des gradins pourront être déployés, et l’ambiance pourrait être plus conviviale et chaleureuse. Les autres spectateurs pourront prendre de la hauteur car il y a un large balcon qui entoure l’arène.



Joël Wolff, secrétaire général de la FLF: «La salle du Centre Atert est, et c’est mon avis personnel, la plus belle du pays»

Photo: Stéphane Guillaume

«La plus belle salle du pays»

Mais une des raisons évoquées à ce déménagement est aussi d’ordre financier, car les frais d’organisation sont moindres à Bertrange qu'à la Coque. Le secrétaire général de la FLF, Joël Wolff explique toutefois la raison principale: «On voulait donner pour une fois la chance à un club de football "outdoor", en l’occurrence le Sporting Bertrange, de pouvoir organiser cet événement dans la salle du Centre Atert qui est, et c’est mon avis personnel, la plus belle du pays, avec une plus grande capacité d’accueil que la Coque, et un espace de réception juste à côté de la salle. Il y a également la possibilité de déployer des gradins tout autour du parquet pour un meilleur confort des spectateurs. Ils ne seront pas déçus de ce choix.»