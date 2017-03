La 18e et ultime journée de championnat de Ligue 1 a rendu tous ses verdicts. Samba 7 ALSS, FCD03, Esch et Clervaux sont qualifiés pour les play-offs titre. Le RAF Differdange est barragiste et jouera sa survie face au deuxième de Ligue 2, l’Union Titus Pétange Futsal. Le Futsal Wilwerwiltz évoluera en Ligue 2.

Par Stéphane Guillaume



Le RAF Differdange a tenu une période face au FC Differdange 03 qui a fait la différence en seconde mi-temps (2-8). 2-2 était le score affiché à la pause dans la salle du Fousbann. Après une belle résistance du RAF, le FCD03 a pris les choses en main et le score s’est emballé avec six buts consécutifs qui envoient le RAF en barrage.



«Maintenant, on va jouer deux voire peut-être trois finales. Il n’y aura pas de favori même si on aura peut-être un léger avantage car on a joué une saison sur un meilleur rythme en Ligue 1. Cela va être un beau duel face à une équipe en confiance», a commenté Miguel Monteiro, coach du RAF.



Joël Tele Santos (en blanc, RAF Differdange) a dû reconnaitre la supériorité Fabio Ferreira et du FC Differdange 03.

Photo: Stéphane Guillaume

"Vaincre ou mourir!" Telle aurait pu être la devise du Futsal Wilwerwiltz face au Futsal US Esch. Le succès eschois (5-2) a condamné Wilwerwiltz à la relégation en Ligue 2. Les espoirs de maintien s'étaient déjà amenuisés à la pause puisque le score était de 0-3. Les Nordistes ont tout de même réagi avec deux réductions du score (1-3 et 2-4) mais c'était insuffisant pour faire douter le Futsal US Esch.



Le vice-président Victor Pinto estime que le cumul futsal et football à onze a joué un rôle. «L’équipe n’avait pas de stabilité, il y avait régulièrement beaucoup d’absents. Le problème est que certains joueurs jouaient aussi au foot à onze. Je pensais qu'on aurait pu rester en Ligue 1 mais tous les joueurs n’étaient pas présents à l’entraînement à cause justement de leur autre activité et nous n’avons pas su trouver une certaine homogénéité. Je n’ai rien à reprocher à l’entraîneur Vitor Silva, il a fait du bon travail, tout comme le capitaine Miguel da Silva qui a fait une bonne saison et a décroché le titre de meilleur buteur.»

Ni les Golden Crows Feulen ni le FC Nordstad n’était rassuré sur son sort en Ligue 1. Les Golden Crows ont garanti leur présence parmi l'élite par une victoire face au FC Nordstad (9-5) qui a dû attendre l’annonce de la défaite du RAF Differdange pour pousser un grand ouf de soulagement et rester ainsi en Ligue 1.



L’entraîneur de Feulen Michel Duarte est fier du parcours accompli. «Les premiers mots qui me passent par la tête "persévérance, soulagement et fierté". On a atteint notre objectif principal qui était de rejouer en Ligue 1 la saison prochaine. Ce fut une drôle de saison, nous avions perdu plus que la moitié de notre effectif, les dirigeants du club et moi-même pensions que le club irait tout droit dans le précipice. C'était compter sans la rage et la persévérance des joueurs qui sont restés et qui ont tout donné. Grâce aussi aux trois recrues. Ce n'est sûrement pas par hasard que nous finissons cette saison à la cinquième place.»

Six cartons jaunes, deux rouges et un score de 4-3 en faveur de l’AS Sparta Dudelange face à l’Amicale Clervaux Futsal. Voilà le résultat de ce match importantissime pour les Dudelangeois qui renouvellent leur bail en Ligue 1. «La porte en direction de la Ligue 2 était entrouverte depuis quelques semaines mais nous l’avons définitivement et magistralement refermée.» Voici les mots du président Daniel Marques, tout sourire à la fin du match. Clervaux a mené 3-0 après dix minutes de jeu puis Dudelange a décidé de presser très haut pour refaire petit à petit son retard et inscrire le but libérateur à trois minutes de la fin.



Romain Patiès (en vert, AS Sparta Dudelange) et Rui Fortes de l'Amicale Clervaux Futsal.

Photo: Stéphane Guillaume

Les résultats de ce lundi



18e journée de Ligue 1



Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn - FC Bettendorf 3-0 (forfait)

Golden Crows Feulen - FC Nordstad 9-5

Futsal US Esch - Futsal Wilwerwiltz 5-2

RAF Differdange - FC Differdange 03 2-8

AS Sparta Dudelange - Amicale Clervaux Futsal 4-3

Le programme des matches aller pour les play-offs titre

Amicale Clervaux Futsal - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn

Futsal US Esch - FC Differdange 03

Match de barrage pour la montée en Ligue 1

(au meilleur des trois manches)

RAF Differdange - Union Titus Pétange Futsal