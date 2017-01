Le RAF Differdange a été dans le dur durant tout le premier tour et occupe actuellement la place de barragiste. Pourtant, un renouveau semble souffler sur le club avec l’arrivée de nombreux joueurs. A l'occasion de la 11e journée de Ligue 1, le RAF en découd avec les Golden Crows Feulen, antépénultième. Le président differdangeois, Paulo Aguiar décrypte ce laborieux premier tour.

Propos recueillis par Stéphane Guillaume

Paulo Aguiar, le premier tour du RAF Differdange ne fut pas à la hauteur de vos espérances avec une place de neuvième au classement. Qu’est-ce qui n'a pas fonctionné?



Je dirais sans doute les attentes que l'on avait avant la saison. Nous avons sous-estimé l'importance de travailler certains aspects primordiaux, comme l’interdépendance, la cohésion du groupe, le rôle de chacun, la communication et surtout le respect, pour travailler en toute sérénité.

L’entraîneur, Miguel Monteiro avait décidé de prendre du recul après seulement quelques matches, mais le voici... de retour aux affaires. Que s'est-il passé?

Miguel, comme vous pouvez l’imaginer quand une équipe perd, était le premier visé. Pas parce qu’il a fait un bon ou un mauvais travail, mais parce que c'est la vie d’un entraîneur... Bref, il a été convenu que Miguel prenne un peu de recul afin que l’équipe technique ainsi que le conseil d’administration évalue la situation de l'équipe et détermine la suite. Une fois que ce travail a été fait, nous avons demandé le retour du coach qui demeurait pour nous le choix numéro 1.

De nombreux joueurs ont quitté le club: les deux gardiens de but, Pedro Miguel Cardoso et Hugo Konior, les Français Renaud Gourier et Mohamed Benkejjanne, ainsi que le capitaine Rafael Fernandes. Cela fait beaucoup...

Cela a fait en effet beaucoup de départs en peu de temps, c'est triste pour le club et pour les supporters, mais je préfère relativiser. Pour nous, le plus important c'est l'avenir et la reconstruction. On sait maintenant sur qui on peut compter et nous ne referons plus certaines erreurs du passé. Pour certains, faire partie du club, c’était seulement gagner et c’est tout.



Il reste huit matches au RAF Differdange pour redresser la barre

En sens inverse, vous avez engagé pas moins de six nouveaux joueurs, dont le retour de Marco de Oliveira, loué comme un battant. Mais cela ne vous a pas empêché de perdre sur le fil votre premier match du second tour face au Sparta Dudelange...

Nous avons rencontré une très bonne équipe de Dudelange. Nous travaillons durement pour que cela continue, on verra pour la suite. Les nouveaux transferts sont des joueurs de grande qualité, comme Marco de Oliveira, "le fils prodige qui rentre à la maison", accompagné de Giovanni Riggio, qui apportera son calme et sa sérénité sur le terrain, de Mark Lima Andrade, un très bon technicien, et de Joël Teles Santos et Pedro Bispo, deux jeunes joueurs avec des qualités qui vont faire beaucoup faire parler d'eux. Sans oublier Miguel Oliveira Borges qui est un excellent renfort.

Votre prochain adversaire, ce sont les Golden Crows Feulen, qui se situent juste une place au-dessus de vous, avec un point de plus. Est-ce déjà un débat capital, même s'il restera encore sept matches à disputer?



Tous les matches sont capitaux pour nous actuellement. Il nous reste effectivement huit matches, et je ne doute pas qu'avec l'équipe actuelle, nous allons donner le maximum de nous-mêmes, staff, joueurs ainsi que les supporters, pour retourner la situation.

LE PROGRAMME DE LA 11e JOURNÉE DE LIGUE 1



Jeudi à 22h: FC Differdange 03 - AS Sparta Dudelange

Dimanche

19h: Golden Crows Feulen - RAF Differdange

19h: Futsal US Esch - FC Nordstad

20h: Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn - Amicale Clervaux Futsal

Lundi à 20h: Futsal Wilwerwiltz - FC Bettendorf

LE PROGRAMME DE LA 8e JOURNÉE DE LIGUE 2



Dimanche

18h: 58 Latdevils Garnich - Racing FC Union Luxembourg

18h (à Weiler-la-Tour): Futsal All Stars Colmar-Berg - Union Titus Pétange Futal

22h: Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn II - Amicale Clervaux Futsal II

Exempt: FC Wiltz 71