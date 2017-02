Le FC Wiltz 71 vit une situation délicate en Ligue 2. Nanti de seulement trois unités et avant-dernier du classement, le club nordiste se situe aux antipodes de ses ambitions de début de saison. Mickael Santos, responsable de la section futsal du club, revient sur cette situation pour le moins délicate.

Propos recueillis par Stéphane Guillaume

Mickael, comment expliquez-vous la situation actuelle catastrophique du FC Wiltz 71 en Ligue 2, tellement loin des ambitions d'avant-saison?



Effectivement, rejoindre la Ligue 1 au plus vite était l’objectif poursuivi et avoué. Mais après plusieurs contradictions internes au club en début de saison, c'est devenu sportivement impossible à tenir. Une explication est le manque de stabilité dans notre effectif, en raison des nombreuses allées et venues de joueurs, avec notamment le départ de quelques pions importants de la saison passée en plus du cas du joueur-entraîneur qui n’a pas fonctionné comme espéré. Quand les choses ne fonctionnent pas, c'est facile de pointer du doigt, mais je préfère ne pas trop le faire. Il faut plutôt prendre le temps afin de trouver des solutions.

Le dernier match face au Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn II a été un véritable fiasco: vous meniez 7-2 à quatorze minutes de la fin face à un adversaire qui s’est présenté avec seulement six joueurs, et vous vous êtes inclinés 8-9 au final. Comment est-ce possible de perdre un tel match?

On a eu une mauvaise gestion du match. On s’est laissés mener par l’adversaire, en n’étant pas capables d’imposer notre propre rythme, ni de profiter de la supériorité numérique. Le manque de maturité par rapport à notre adversaire a fait en sorte qu’on est tombé dans leur piège. Il faut apprendre de ses propres erreurs, mais cela nous a malheureusement encore coûté des points.

Ce match est-il typiquement à l’image de votre saison et cristallise-t-il votre incapacité chronique à garder un résultat en votre faveur?



Malheureusement, cela a en effet bien été le cas à quelques reprises cette saison Par exemple lors notre déplacement à Garnich, où après avoir mené 3-0, nous nous faisons remonter à 3-4 et on s'incline 9-11 au final dans un match très disputé.

A plusieurs reprises cette saison, le FC Wiltz s'est montré incapable de préserver un résultat

Photo: Stéphane Guillaume

Vous avez enregistré le retour du coach Luis Miguel Melo, qui était parti à Esch en début de saison, pour quelques semaines seulement. Est-il vraiment l’homme de la situation pour aider Wiltz à sortir la tête hors de l’eau?

La trêve hivernale nous a permis de retrouver la stabilité qu’on avait en début de saison au niveau de l’effectif, avec le retour de Luis Miguel Melo au coaching au côté de Fernando Costa. En trois matches disputés sous la houlette de Luis Miguel Melo, on a marqué vingt buts. C’est autant qu’après les sept premières journées! On n’a pas encore été capables de concrétiser et de transformer ces buts en victoires, mais nos prestations sont plus consistantes.

Quels motifs de satisfactions pouvez-vous malgré tout retirer de cette saison à quelques semaines de son terme?

Après les quelques bouleversements du début de saison, le noyau de joueurs avec lequel on travaille actuellement me plaît. Même si les résultats ne sont pas encore là, je sens que notre effectif peut faire de belles choses dans le futur. La gestion du futsal au sein du club évolue aussi de plus en plus dans le bon sens, ce qui est très important pour bien préparer la saison prochaine. On va devoir montrer plus en 2017-2018!