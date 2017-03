Le RAF Differdange n’est pas en très bonne posture avec une huitième place au classement. La 18e et ultime journée de la compétition régulière en Ligue 1 offre un derby entre les deux équipes differdangeoises, le RAF et le FCD03. Mickael Fernandes, le coach adjoint du RAF, parle d'un vrai grand défi pour les joueurs.



Propos recueillis par Stéphane Guillaume



Mickael, votre équipe vient de subir un nouveau revers (3-8) à l’Amicale Clervaux. Comment est le moral des troupes avant d’attaquer le dernier match décisif face au FCD03 ce dimanche?

Cette défaite à Clervaux a fait mal, certes, car nous savions que nous avions les qualités nécessaires pour aller chercher un bon résultat là-bas. Mais leur expérience, mélangée à certaines décisions arbitrales très discutables, voire même carrément honteuses, ont fait basculer le match. Le résultat final ne reflète pas la vraie physionomie du match, mais cela reste un mauvais résultat. Mais nous avons un groupe plein de talent, qui aura sûrement envie de montrer une belle image face à Differdange 03, et je suis sûr que mes joueurs voudront aller chercher un résultat.

Depuis que le conseil d’administration du club a décidé de renouveler une partie de l’effectif, le RAF va mieux. Mais vous n’êtes pas encore sauvés pour autant, et il vous faudra absolument prendre des points dans le derby. Comment abordez-vous ce match?

Ce match contre le FCD03 sera celui du tout ou rien. Chacun au club en est bien conscient, et compte faire le maximum pour pouvoir sortir la tête haute au terme des quarante minutes. Ce ne sera pas facile, car en face, il y a une équipe avec beaucoup d'expérience, de savoir-faire, mais comme je le dis souvent, nous savons que nous avons les qualités pour jouer ce genre de grande équipe. Reste à voir si la chance sera aussi de notre côté, et si le résultat final tournera en notre faveur...

Le FC Differdange 03 possède la deuxième meilleure défense du pays, alors que le RAF présente une des pires attaques. Quelles seront les clés pour prendre à revers ce bloc défensif?

Tout d'abord, je pense que ces statistiques sont un peu trompeuses. Si l'on regarde nos quatre derniers matches, on totalise 28 buts inscrits, ce qui n'est pas rien. Mais bien sûr nous connaissons tous la rigueur défensive instaurée par le coach du FCD03, Elio Almeida, qui est probablement l'un des meilleurs - sinon le meilleur - coaches de Ligue 1. Il faudra tenter de provoquer des petites erreurs défensives de leur part, et ne pas se laisser dominer par nos émotions ou leur expérience de jeu. Ce sera un vrai grand, et beau défi pour les joueurs, et j'espère qu'ils seront à la hauteur.

Le RAF Differdange possède une des pires attaques de Ligue1, «mais ces statistiques sont trompeuses», affirme le coach adjoint, Mickael Fernandes

Photo: Stéphane Guillaume

La président Paulo Aguiar est élogieux envers votre personne car vous êtes impliqué dans votre travail avec le staff technique et très communicatif avec les joueurs. Quel est votre sentiment envers ces propos présidentiels?

C'est toujours gratifiant de voir que son président est satisfait du travail que vous réalisez. Maintenant, je garde les pieds sur terre, je sais que nous avons encore beaucoup de choses à apprendre, moi le premier, et que la seule façon de progresser c'est en travaillant au quotidien pour se perfectionner. Dans ce domaine, je dois beaucoup remercier le coach, Miguel Monteiro, qui, depuis le début, a été un fantastique mentor pour moi, et qui a toujours su me donner la confiance et la liberté nécessaire pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Je ne peux que le remercier en travaillant toujours à 200% de mes capacités, et en essayant de faire le maximum pour que cette équipe atteigne son objectif, qui est le maintien en Ligue 1.



LE PROGRAMME DE LA 18e JOURNÉE DE LIGUE 1



Dimanche

19h: Golden Crows Feulen - FC Nordstad

19h30: US Esch - Futsal Wilwerwiltz

20h: RAF Differdange - FC Differdange 03

Lundi à 21h15



Sparta Dudelange - Amicale Clervaux



Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn - FC Bettendorf 3-0 (forfait)