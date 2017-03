La 16e journée de Ligue 1 apportera peut-être deux certitudes: en cas de succès à Clervaux, le FCD03 s’appropriera la deuxième place du classement, et le Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn terminera à coup sûr premier de la phase classique s'il l'emporte face à US Esch. Le président niederkornois Luis Ramos aimerait réaliser un sans-faute jusqu’aux play-offs.

Propos recueillis par Stéphane Guillaume

Luis, en cas de victoire dinmanche contre l'US Esch, Samba 7 ALSS Futsal serait alors assuré de terminer premier de la phase classique. Serait-ce un soulagement?

Oui et non. En fait, le soulagement je l’ai déjà eu lorsque que nous avions obtenu la garantie mathématique de disputer les play-offs il y a de cela quelques semaines. Maintenant, ce sera juste une question d’esthétique si on veut, avec ce sans-faute que nous allons tenter de préserver jusqu’à la fin du championnat. Mais entre le titre et un sans-faute jusqu’à la fin de la phase régulière, le choix est vite fait.

Vous aviez battu l'US Esch (4-1) au premier tour, et cette équipe ne respire pas vraiment la sérénité en ce moment. Comment voyez-vous cette confrontation?

Il faudra aborder ce match comme tous les autres, avec sérieux et détermination. Un adversaire blessé dans son orgueil peut s’avérer d’autant plus dangereux le match suivant. Et puis, comme je l’avais déjà affirmé, en fin de championnat, les équipes mal placées qui abattent leurs dernières cartes pour leur survie en Ligue 1, s’avèrent plus compliquées à jouer. C’est le cas de Feulen. Nous ne devrons certainement pas sous-estimer l'US Esch, loin de là.

L’élimination en demi-finale de la Coupe du Luxembourg a très bien été digérée, puisque vous avec pris la semaine dernière la mesure du FC Differdange 03 dans les toutes dernières secondes du match. Une victoire méritée?

Un derby reste un derby. Ce dernier a été intense, avec deux équipes qui ont fourni un très beau spectacle et du très beau futsal. Mais ce sont aussi les deux seules équipes qui ont été à la hauteur du derby, et je n’en dirai pas plus à ce sujet. Je pense que lors d’un derby, il n’y a jamais de vainqueur anticipé, et la balance aurait pu basculer tant d’un côté que de l’autre. Nous avons eu le brin de réussite en plus, donc oui, je dirais que notre victoire est méritée, car nous l’avons cherchée. Mais Differdange 03 aussi a toujours cherché le but.

En tant que président du Samba 7 ALSS, quelle a été votre plus grosse satisfaction de la phase classique et, a contrario, qu’est-ce qui vous a apporté le plus de frustration?



Ma satisfaction personnelle est incontestablement la garantie de pouvoir jouer les play-offs pour le titre. Il y a aussi la probabilité de réaliser un sans-faute historique, même si au final, cela ne nous garantit rien quant à un titre potentiel. Et puis, enfin, c’est aussi, le «mariage» entre deux des principales collectivités du futsal du Grand-Duché qui a très bien fonctionné. La frustration? L’élimination en demi-finale de la Coupe, même si je la qualifierais plus de déception que de frustration. De plus, même s'il y a du mieux, il reste cependant encore de gros progrès à faire au niveau de l’arbitrage. Mais les progrès à faire ne concernent pas uniquement les arbitres en soi, c’est un tout. Par exemple, comment est-ce possible que sur les 18 matches joués cette saison, on nous désigne le même arbitre à 12 ou 13 reprises?

L'équipe de Samba 7 ALSS Futsal doit encore affronter l'Amicale Clervaux, une formation qu'elle retrouvera peut-être lors du play-off titre

Photo: Stéphane Guillaume

Après l'US Esch, vous affronterez encore l'Amicale Clervaux en phase classique, un adversaire que... vous pourriez retrouver dans le play-off titre. Que pensez-vous de cette équipe?

L’Amicale Clervaux est un adversaire coriace et redoutable, à prendre très au sérieux. Ils se sont aussi bien renforcés à la trêve. Nous avons pu le constater en championnat quand nous les avons reçus au Fousbann. Nous l’avions certes emporté 9-3, mais nous avions beaucoup souffert avant de réussir à débloquer la situation. Nous étions même menés 2-3 à la mi-temps, si mes souvenirs sont bons. Clervaux est aussi, ne l’oublions pas, finaliste de la Coupe face au Racing. Mais peu importe l’adversaire qui se présentera à nous, il ne faut en aucun cas tomber dans la facilité et surtout ne jamais le sous-estimer.

LE PROGRAMME DE LA 16e JOURNÉE DE LIGUE 1



Dimanche

18h: RAF Differdange - FC Nordstad

19h: Amicale Clervaux - FC Differdange 03

19h: Golden Crows Feulen - Futsal Wilwerwiltz

20h: Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn - US Esch

Lundi à 21 heures

AS Sparta Dudelange - FC Bettendorf

LE PROGRAMME DE LA 13e JOURNÉE DE LIGUE 1

Dimanche



18h: 58 Latdevils Garnich - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn II

18h30: FC Wiltz 71 - Racing FC Union Luxembourg

20h: All Stars Colmar-Berg - Amicale Clervaux II (au hall sportif de Weiler-la-Tour)



Exempt: Union Titus Pétange