Les dernières semaines de compétition seront décisives pour l'actuelle lanterne rouge, Wilwerwiltz, qui va affronter des adversaires directs. En commençant par le pénultième du classement, le RAF Differdange, dimanche à l'occasion de la 14e journée de Ligue 1. Lucien Nicolas, joueur offensif de Wilwerwiltz, croit dur comme fer au maintien.

Propos recueillis par Stéphane Guillaume

Lucien, Wilwerwiltz jouera dimanche un match capital face au RAF Differdange. Pensez-vous qu'en cas de défaite, vos espoirs de maintien deviendraient alors quasiment nuls?

Effectivement, nous sommes dans l'obligation de faire un résultat positif si nous voulons conserver une chance de nous maintenir. Une défaite et nous nous retrouverions à huit points de notre adversaire, cela sentirait le roussi. Tout le monde donne le meilleur de soi-même à l'entraînement afin d'essayer de progresser en groupe et de s'en sortir. Nous y croyons tous et nous nous battrons jusqu'au bout.

Une victoire, par contre, vous relancerait dans la bagarre pour le maintien. Vous devrez encore affronter ensuite le Sparta Dudelange et les Golden Crows Feulen. Vous avez en quelque sorte votre sort entre vos mains...

Exact, nous avons notre sort entre nos mains. Nous affrontons en effet des adversaires directs et nous nous devons de gagner si on veut espérer quelque chose. Avec trois victoires et neuf points de plus à notre compteur, on pourrait dès lors entrevoir le maintien.

Votre dernier match face à l’Amicale Clervaux était encourageant malgré la défaite 5-10. Wilwerwiltz affiche de la hargne de et la volonté, mais n’arrive pas à engranger des points. Où se situe le problème selon vous?

Nous avons une fois de plus démontré que nous étions capables de réaliser de bonnes choses, mais aussi... de mauvaises. Nous étions bien dans le match en première mi-temps, par contre nous n'avons plus rien fait en seconde période. Je pense que le problème est que nous avons de très bons joueurs pris individuellement, mais nous ne nous trouvons pas encore assez sur le terrain.

Photo: Stéphane Guillaume

Comme vous sentez-vous personnellement? Est-ce que vous vous remettez en question après chaque défaite? Vous en avez concédé la bagatelle de onze...

Je ressens beaucoup de frustration, car nous avons une équipe bourrée de talent, mais nous n'arrivons pas à trouver un équilibre. Je me remets en question après chaque match, car j'essaie toujours de m'améliorer. Oui cela fait beaucoup de défaites, mais malgré cela, nous avons la chance d'encore avoir notre sort en mains.

Il y a aussi la demi-finale de Coupe du Luxembourg, le 19 février, sur le parquet de l’Amicale Clervaux. Une qualification pour la finale serait un joli paradoxe pour Wilwerwiltz...



Cela serait une belle consolation si malheureusement nous devions descendre en Ligue 2, mais pour éviter cette catastrophe, nous allons nous battre et jouer tous les prochains matches comme si nous jouions une finale, justement.



LE PROGRAMME DE LA 14e JOURNÉE DE LIGUE 1



Dimanche

18h: RAF Differdange - Futsal Wilwerwiltz

19h: Amicale Clervaux - FC Bettendorf

19h: Golden Crows Feulen - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn

19h: AS Sparta Dudelange - US Esch

Lundi à 20 heures

FC Nordstad - FC Differdange 03

LE PROGRAMME DE LA 11e JOURNÉE DE LIGUE 2



Dimanche à 18 heures

Union Titus Pétange - Amicale Clervaux II

Lundi



19h30: All Stars Colmar-Berg - 58 Latdevils Garnich

20h: FC Wiltz 71 - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn II

Exempt: Racing FC Union Luxembourg