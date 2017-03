Le Racing Union Luxembourg a décroché le titre à l'occasion de la douzième journée de Ligue 2, en dominant (6-5) son dauphin, l’Union Titus Pétange. Dans les deux autres rencontres, le Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn II et le FC Wiltz 71 l'ont emporté, respectivement face aux All Stars Colmar-Berg et à l'Amicale Clervaux II.

Par Stéphane Guillaume

Le match pour l’obtention du titre en Ligue 2 n’a pas échappé au Racing FC Union Luxembourg avec une victoire par un but d’écart (6-5) face à son plus proche poursuivant, l’Union Titus Pétange. Le champion a dû batailler ferme dans ce match, même s'il menait déjà (5-3) à la pause. Le sixième but du Racing tombait à dix minutes du terme, et, à cet instant (6-3), tout le monde pensait que plus rien ne pouvait arriver au club de la capitale; mais c’était sans compter sur l'extrême détermination pétangeoise dans les toutes dernières minutes, avec deux buts inscrits en moins de soixante secondes (6-5), qui faisaient trembler toute la salle... soulagée d’entendre dans la foulée le coup de sifflet final pour fêter ce titre amplement mérité.

Le capitaine du Racing, Michael Pereira, revient sur la saison quasi parfaite des Bleu Ciel et se projète déjà sur la finale de la Coupe du Luxembourg (17 avril face à l'Amicale Clervaux à Bertrange). «On a remporté ce match difficilement. Je pense que tout le monde avait déjà la tête à la fête d’après-match concernant ce titre. Maintenant, l’objectif est atteint, et il ne faut pas oublier cette saison qui est pour l’instant parfaite. Maintenant, on va se concentrer sur la finale de la Coupe, et tenter de réaliser le doublé».

Pour Ramiro Valente, joueur du Racing, ce titre est la récompense de tout un groupe resté soudé. La finale de la Coupe est également sur ses lèvres. «On se doutait que le championnat de Ligue 2 n’était pas aussi consistant que celui de L1, mais on savait aussi qu’il faudrait tout de même se donner à fond pour décrocher ce titre. Dans certains matches, cela n’a pas toujours été facile, comme ce soir par exemple. Ce championnat reste tout de même une bonne expérience, je suis satisfait de tous les joueurs, car l’équipe est restée soudée malgré ce coup dur en début de saison. Maintenant, et comme bonus, il reste encore la finale de la Coupe. On est arrivé à se qualifier avec de la réussite et beaucoup d’envie, et on va tout faire pour la gagner.»

Ramiro Valente (en bleu, Racing, n°10): «L’équipe est restée soudée tout au long de la saison. Maintenant, et comme bonus, il reste encore la finale de la Coupe. On va tout faire pour la gagner.»

Photo: Stéphane Guillaume

Quant au directeur sportif du Racing, Tiago Fernandes, il espère revivre la même finale de Coupe déjà remportée par le passé, mais sous les couleurs de feu le SC Bettembourg Futsal. «Pour le moment, c’est un parcours sans faute. Mais on a travaillé dur pour obtenir ce titre. Ce fut tout de même une saison difficile, car il y a eu pas mal de sacrifices de la part des joueurs. Cette première étape est méritée, et comme la présidente l'a mentionné, c’est le premier trophée du Racing cette saison. Le principal objectif est atteint, il nous reste deux matches à jouer pour tenter de terminer sur un sans-faute. Puis, viendra la finale de la Coupe le 17 avril, et j’espère que le spectacle sera au rendez-vous. Personnellement, je l’ai déjà vécu avec le SC Bettembourg, et j’estime que c’est le meilleur spectacle de futsal au pays.»

Ligue 1: le Samba Seven ALSS remporte le match phare

On jouait ce week-end la quinzième journée de championnat en L1, et l’affrontement entre les deux ténors a vu la victoire (5-4) du Samba 7 ALSS sur le FCD03, un succès conquis sur le fil, à quelques secondes de la fin. En écrasant (2-12) le FC Nordstad, l’Amicale Clervaux - déjà finaliste de la Coupe - est mathématiquement assurée de terminer au moins à la quatrième place. Les Nordistes se trouvent même dans le sillage de l'US Esch, à une petite longueur seulement.



Cela bouge dans le bas de classement, et les trois dernières journées risquent bien d’être trépidantes. Les Golden Crows Feulen et le RAF Differdange se sont réveillés au bon moment, et signent tous deux une victoire qui les relancent dans le course au salut en Ligue 1, face respectivement à l'US Esch (2-4) et au FC Bettendorf (6-12). Quant au Futsal Wilwerwiltz, il squatte toujours le dernier siège basculable, malgré une victoire encourageante devant l’AS Sparta Dudelange (10-5).

Dans le match au sommet, c'est le Samba Seven ALSS de Carlos Soares (en jaune) qui a damé le pion (5-4) au FC Differdange 03 de Daniel Vieira (à g.)

Photo: Stéphane Guillaume

LES RÉSULTATS DE LA 15e JOURNÉE DE LIGUE 1



FC Differdange 03 - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn 4-5

FC Bettendorf - RAF Differdange 6-12

US Esch - Golden Crows Feulen 2-4

Futsal Wilwerwiltz - AS Sparta Dudelange 10-5

FC Nordstad - Amicale Clervaux 2-12

LES RÉSULTATS DE LA 12e JOURNÉE DE LIGUE 2

Amicale Clervaux II - FC Wiltz 71 4-10

Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn II - All Stars Colmar-Berg 10-8

Racing FC Union Luxembourg - Union Titus Pétange 6-5