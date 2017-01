Samba 7 ALSS a été malmené par l'Amicale Clervaux dans cette onzième journée de Ligue 1, mais s'en est tout de même sortie indemne. Le FCD03 et l'US Esch n'ont pas connu d'ennuis mécaniques dans leur marche en avant tout comme le FC Bettendorf et le RAF Differdange.



Par Stéphane Guillaume



Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn a inscrit pas moins de neuf buts à l'Amicale Clervaux (9-3). Pourtant, les Clervallois menaient 3-2 à la mi-temps mais face au pressing constant du leader, ainsi que trois buts du nouvel arrivant Antonio Abreu, ils n'ont pas résisté à cette véritable furia. Comme l'explique le coach Filipe Pinto, un match dure quarante et non vingt minutes.

Le FC Differdange 03 n'a fait qu'une bouchée de l’équipe en forme du moment, l'AS Sparta Dudelange (10-3) et a retrouvé toute son élégance offensive. Dudelange avait récolté sept points sur ses cinq derniers matchs. Il s'est immédiatement pris trois coups sur la tête en moins de deux minutes (3-0). Puis le score est monté à 8-1 à la pause, la seconde période a été gérée par le FCD03. La stratégie du coach differdangeois Elio Almeida a parfaitement fonctionné. «On a réussi à mettre en pratique la stratégie définie contre un adversaire qui est fort individuellement. Nous avons pris un avantage de trois buts en peu de temps ce qui a mis toute l'équipe en confiance et on arrive à la mi-temps avec un avantage de 8-1. Ça nous a permis de gérer le résultat en seconde mi-temps et de faire tourner l'effectif. Je félicite tous mes joueurs pour ce match plein.»

Duel de capitaines entre le Differdangeois Davide Chalmandrier (en bleu) et David Rodrigues de Abreu (AS Sparta Dudelange).

Photo: Stéphane Guillaume

L'US Esch n'a pas vraiment été ennuyé par le FC Nordstad (6-3) qui était clairement venu pour défendre. Les Eschois ont cependant vite trouvé la faille après seulement une minute de jeu (1-0). Quelques buts plus tard et dans un duel assez flegmatique, le score indiquait 5-1 à dix minutes de la fin. Les Nordistes sont tout de même parvenus à atténuer le score dans le final. Le coach adjoint Sergio Rodrigues a su conscientiser ses troupes. «Après une reprise difficile, l'équipe avait besoin de cette victoire pour se remettre dans le droit chemin. Conscient de l'importance des trois points, nous sommes rentrés très concentrés dans le match ce qui nous a permis de mener rapidement au score. Malgré quelques occasions ratées, nous menions 3-1 à la mi-temps. En deuxième période, nous avons continué à contrôler le match grâce à un très bon placement sur le terrain. Tactiquement, l’équipe a fait un bon match avec une très bonne exhibition collective.»

Ruben Samorinha (en bleu, US Esch) intervient énergiquement devant Daniel Pereira (FC Nordstad).

Photo: Stéphane Guillaume

Que s’est-il passé dans le fief des Golden Crows à Feulen avec cette défaite face au RAF Differdange (1-6)? Les joueurs semblent être passés à côté de leur sujet face à un adversaire qui semblait pourtant à leur portée. Du côté du RAF Differdange et du coach adjoint Mickael Fernandes, on se frotte les mains avec cette nette victoire qui leur permet de quitter la place de barragistes. «Le RAF a montré toute sa force, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Nous venions ici disputer un des matchs les plus importants de notre saison, sinon le plus important. Le staff le savait, les joueurs aussi. Et ils ont répondu présent. Toute la semaine, ils se sont arrachés à l'entraînement pour se présenter ce soir au top de leur niveau. Il faudra bien se préparer pour la suite du championnat, et bien sûr espérer que le facteur chance soit avec nous sur le terrain de nos adversaires directs pour le maintien.»

Le Futsal Wilwerwiltz entamait une série de deux matchs cruciaux face à des concurrents directs pour le maintien, le FC Bettendorf puis le FC Nordstad. Le premier n'a pas vraiment donné matière à satisfaction avec une défaite 5-8. Bettendorf peut désormais entrevoir l'avenir plus sereinement, tout le contraire de Wilwerwiltz. «Avec cette défaite, il faudra faire quelque chose lundi prochain face à Nordstad. Mais pour le moment, on est vraiment mal barré car il faut regarder et faire en fonction des autres clubs», explique le capitaine de Wilwerwiltz Miguel da Silva.

Ligue 2: la bouteille à encre derrière le Racing



La Ligue 2 en était à sa huitième journée, le premier de classe du Racing a été intransigeant face au 58 Latdevils Garnich (6-11). L’Amicale Clervaux Futsal II, venu à six, a créé la surprise sur le parquet du Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn II (5-8) et l’Union Titus Pétange Futsal a assuré un nouveau succès face au Futsal All Stars Colmar-Berg (8-14).

Les résultats de la 11e journée de Ligue 1



FC Differdange 03 - AS Sparta Dudelange 10-3

Golden Crows Feulen - RAF Differdange 1-6

Futsal US Esch - FC Nordstad 6-3

Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn - Amicale Clervaux Futsal 9-3

Futsal Wilwerwiltz - FC Bettendorf 5-8

Les résultats de la 8e journée de Ligue 2



58 Latdevils Garnich - Racing FC Union Luxembourg 6-11

Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn II - Amicale Clervaux Futsal II 5-8

Futsal All Stars Colmar-Berg - Union Titus Pétange Futsal 8-14