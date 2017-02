Le fait marquant de la 13e journée de Ligue 1 est venu du Sparta Dudelange, qui est passé tout tout près de l'exploit face au Samba Seven ALSS (4-5). Pour le reste, le FCD03, l'US Esch et Clervaux confortent encore un peu plus leur place dans le Top 4. Nordstad, quant à lui, retrouve la cinquième position.

Par Stéphane Guillaume

Ce fut, à coup sûr, le match le plus ardu pour le Samba 7 ALSS Futsal depuis le début du championnat: l'équipe de Niederkorn a "ramé" pour venir à bout (5-4) du Sparta Dudelange. La défense du leader a plusieurs fois volé en éclats, sous les coups de boutoir du capitaine David Rodrigues de Abreu et du buteur Romain Patiès. Finalement, le leader s’est imposé à quinze secondes du terme grâce à un penalty transformé par Antonio Abreu, auteur en l'espèce de son neuvième but depuis son arrivée au Samba Seven.



Le président Luis Ramos avoue lui-même dans l'interview sonore ci-après que Dudelange n’aurait pas volé un point.

Le FC Differdange 03 enchaîne avec une cinquième victoire d’affilée (5-2) face aux Golden Crows Feulen. Les deux équipes étaient animées d'intentions offensives, mais, malgré une flopée d’occasions de but, le score n’était encore que de 2-1 à la pause. Ni Differdange, ni Feulen n'entendaient lâcher le morceau, mais c’est bien le vice-champion en titre qui a finalement empoché les trois points, en profitant du laxisme défensif adverse. «A cause des fautes individuelles de marquage, nous avons encaissé trois buts. Nous nous sommes très bien battus, et c'est dommage, parce qu'avec un peu plus de chance, le score aurait peut-être été différent», précise Michel Duarte, le coach de Feulen.

L'US Esch a dû se frotter au RAF Differdange avec un noyau assez réduit en raison des suspensions et aussi de quelques bobos. Certains sans grade ont eu l’opportunité de prouver leur valeur et l'ont bien saisie. Le RAF a montré de belles choses, mais si le marquoir était bloqué à 1-1 au repos, la balance à finalement penché du côté eschois (4-3 au final) grâce, entre autres, à un superbe but en ciseau acrobatique signé Filippo Papappicco. Le coach adjoint de l'US, Sergio Rodrigues était comblé: «Le match ne s’annonçait pas facile avec les nombreux absents dans nos rangs, mais les joueurs présents ont été fantastiques et ont tout donné jusqu’à la dernière seconde pour remporter les trois points. Nous avons produit assez de jeu et d’occasions pour creuser l’écart, mais l’efficacité n’a pas toujours été au rendez-vous. Le RAF Differdange a eu le mérite de revenir à chaque fois au score, ce qui explique l’écart final minimal, 4-3. L’engagement et l’union démontrés ce dimanche ont été la clé de notre victoire.»

Alex Gonçalves (capitaine) et Filipe Pires da Silva (en rouge, US Esch) ne sont pas trop de deux pour bloquer Marco Leca de Oliveira (RAF Differdange)

Photo: Stéphane Guillaume

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le FC Bettendorf, encore défait à domicile, cette fois par le FC Nordstad (7-9). Le jeu des chaises musicales se poursuit autour de la cinquième place, Nordstad subtilisant la place à son adversaire du soir avec une victoire acquise au forceps. Le joueur de Bettendorf, Filipe Ferreira espère que des leçons seront tirées de cette défaite: «Malheureusement, on n'a pas su gérer le match et rééditer une prestation comme celle fournie face au FCD03. On a mené au score la plupart du temps, notamment 3-0, puis on a rejoint les vestiaires sur une marque de parité (4-4). Ensuite, on n’a pas su rester calmes, garder notre sang-froid et surtout garder le score. Nordstad a, lui, su profiter intelligemment des petites fautes commises de notre côté. C’est une leçon pour l’avenir, car c’est en faisant des erreurs que l'on apprend.»

Le Futsal Wilwerwiltz a concédé sa onzième défaite (5-10) face à l’Amicale Clervaux. Une rencontre qui est vite montée dans les tours et s'est avérée assez débridée dans son ensemble; c’était déjà 3-3 après dix minutes de jeu, puis 4-5 à la pause. Les deux équipes n’ont pas manqué de caractère, elles ont continué de se répondre du tac au tac, avec vivacité, mais c’est bien Clervaux qui enfonçait encore cinq clous (5-10) dans le cercueil de Wilwerwiltz, dont les chances de maintien s’amenuisent de semaine en semaine.



Ligue 2: le Racing de plus en plus proche du Graal

A l'occasion de la 10me journée de Ligue 2, le Racing FC Union Luxembourg n’a pas fait de quartier (1-13) face à l’Amicale Clervaux II, et se rapproche tout doucement du titre. L’Union Titus Pétange s’agrippe à la deuxième place à la faveur d’une victoire (5-7) face au Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn II, tandis que les 58 Latdevils Garnich restent en embuscade, en troisième position, après une victoire (11-9) face au FC Wiltz 71.

Farid Jouid (en blanc, UT Pétange) chute devant Ricardo Soares (Samba 7 ALSS II), mais c'est pourtant bien l'Union Titus qui émergera au bout du compte

Photo: Stéphane Guillaume

LES RÉSULTATS DE LA 13e JOURNÉE DE LIGUE 1



Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn - AS Sparta Dudelange 5-4

FC Differdange 03 - Golden Crows Feulen 5-2

US Esch - RAF Differdange 4-3

FC Bettendorf - FC Nordstad 9-11

Futsal Wilwerwiltz - Amicale Clervaux 5-10

LES RÉSULTATS DE LA 10e JOURNÉE DE LIGUE 2



58 Latdevils Garnich - FC Wiltz 71 11-9

Amicale Clervaux II - Racing FC Union Luxembourg 1-13

Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn II - Union Titus Pétange 5-7