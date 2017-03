On dispute ces dimanche et lundi la 17e et avant-dernière journée de Ligue 1, et l'AS Sparta Dudelange est toujours pleinement concerné par le maintien. Le nouveau coach de la Forge du Sud, le Français Anthony Treviglio fait le point avant l’affrontement contre le FC Nordstad, désormais barragiste, et pas vraiment à l’abri d’une mauvaise surprise.



Par Stéphane Guillaume

Les deux dernières journées de la phase classique en Ligue 1 s'annoncent palpitantes, singulièrement dans la seconde moitié de tableau: six points séparent la cinquième place de la lanterne rouge.



Après la 15e journée, l’AS Sparta Dudelange sortait de cinq défaites consécutives, et le comité de direction avait alors pris la décision de se séparer du coach, Mario Noronha, en place depuis la 7e journée; comme toujours en pareil cas, l'entraîneur payait les résultats médiocres.



Dans la foulée, le Français Anthony Treviglio, débarqué comme... joueur au mercato hivernal en provenance de l'AJ Auboué, était au coaching lors du match face au FC Bettendorf. Avec, à l'arrivée, une défaite amère face aux Nordistes, tant il y avait largement la place pour réaliser un bon résultat. Mais, à l’image de la saison, la réussite n’était pas présente du côté dudelangeois.



«L’équipe présente beaucoup de lacunes, et ce, dans tous les domaines du futsal», estime le Français. «D’un point de vue défensif, il a fallu instaurer une base, car nous jouions essentiellement en pressing sur l’adversaire, mais c’est compliqué de mettre cela en place en si peu de temps. On essaie d’améliorer un maximum les bases. Cela ne fut pas évident face à Bettendorf, même si on a eu plus d’occasions que notre adversaire; on devait largement gagner sans deux grosses erreurs défensives de notre part.»



«Il faut tout reprendre depuis le début»

A l'occasion des deux derniers matches de la phase classique, face au FC Nordstad et à l’Amicale Clervaux, le nouveau cornac, qui précise «être là uniquement pour dépanner», entend apporter toutes ses connaissances pour sauver le club en Ligue 1. «Le match face à Nordstad est très attendu, cela va se jouer à pas grand-chose. Bien sûr, les deux équipes ne manqueront pas de rage de vaincre. Il faudra tenter de construire des vrais mouvements, que ce soit offensifs ou défensifs, malgré le peu de temps que l’on a devant nous pour les travailler.»

Le Sparta Dudelange doit encore affronter le FC Nordstad et l'Amicale Clervaux pour tenter de sauver sa peau en Ligue 1

Photo: Stéphane Guillaume

Anthony Treviglio, qui possède un module «futsal découverte» décroché en France, avoue lui-même que la mission est quasi impossible de remodeler l’effectif du Sparta en si peu de temps. «Il y a très peu d'apprentissage développé par des mouvements que l’on intègre avec une véritable formation en futsal: qu'il s'agisse de placements spécifiques, de gestes techniques, comme des contrôles de la semelle ou encore des façons de positionner son corps en situation défensive. C'est-à-dire autant de choses basiques. Personnellement, je pense qu’il faut tout reprendre depuis le début.»

LE PROGRAMME DE LA 17e JOURNÉE DE LIGUE 1



Dimanche



18h: FC Differdange 03 - US Esch

18h30: FC Bettendorf - Golden Crows Feulen

20h: Amicale Clervaux - RAF Differdange

Lundi à 20 heures



Futsal Wilwerwiltz - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn

FC Nordstad - AS Sparta Dudelange

LE PROGRAMME DE LA 14e JOURNÉE DE LIGUE 2



Dimanche



18h: Amicale Clervaux II - 58 Latdevils Garnich

18h: Union Titus Pétange - FC Wiltz 71

20h: Racing FC Union Luxembourg - All Stars Colmar-Berg

Exempt: Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn II