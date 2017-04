Le FC Differdange 03 a remporté la première manche de la finale des play-offs titre face à l’Amicale Clervaux Futsal (5-4) à l'issue d'une rencontre animée qui s'est jouée durant la seconde période.



Par Stéphane Guillaume

Comme à son habitude, le FCD03 met le pied sur le ballon et Oliveira est sauvé d’entrée de jeu par son montant (3e). Oliveira se montre toujours intraitable face aux nombreuses occasions des locaux durant ces dix premières minutes. Marques "Guri" Ferreira fait des misères à la défense chaperonnée tour à tour par C.Pereira ou Chalmandrier, ses essais ne sont pas encore productifs. Le jeu est assez aéré du côté differdangeois et le premier but tombe enfin après 12 minutes grâce à une frappe sèche de Fernandes (1-0).

Les visiteurs s’enhardissent et Marques "Guri" Ferreira rétablit l’égalité en faisant parler sa puissance et sa technique. Il subtilise le cuir à son vis-à-vis puis d'un lob magistral ajuste le gardien Nunes (1-1, 15e). Soares a ensuite la balle de 1-2 au bout du pied mais le gardien local s’interpose à bon escient.



La seconde période débute sur de même base, D.Vieira et Marques "Guri" Ferreira se répondent du tac au tac sur une frappe lointaine pour le premier cité et une présence au second poteau pour Guri (2-1, 22e et 2-2, 26e). La solution provient toujours des flancs. Oliveira s’offre une accélération le long de la ligne de touche puis un pointu croisé ne laisse aucune chance au gardien (3-2, 32e).

Le break est fait avec un but contre son camp de Nascimento de Araujo, qui coupe la trajectoire du ballon à la suite d'un débordement de Chalmandrier, dans son propre but (4-2, 35e). Le match n'est pas terminé pour autant et l’inévitable Guri s’enfonce dans l’axe et, sans être inquiété, place un pointu rageur qui relance le suspense en cette fin de match (4-3, 38e).

Le cinquième but tombe des pieds de Oliveira alors qu’un joueur de Clervaux reste au sol après un télescopage avec un coéquipier (5-3, 39e). Le banc clervallois monte au créneau et l'équipe locale laisse l’Amicale inscrire un quatrième but, sans opposition (5-4, 39e). Un joli geste de fair-play. La fin de match est poussive mais le FCD03 conserve l'avantage.



Pour rappel, le champion en titre sera connu au meilleur des cinq manches.

Ils ont dit

Sergio Oliveira (gardien de Clervaux): «On savait que c’était un match difficile car c’est tout de même la finale des play-offs. Mais ce n’était pas notre jeu habituel, on a remarqué que certains joueurs étaient passés à côté de leur sujet en commettant beaucoup d’erreurs, il y avait aussi un manque de communication. Ce n’était pas un bon jour mais on va corriger cela pour faire mieux à domicile et tenter de remporter la seconde manche. Guri, tout le monde le sait, a été très bon à la finition mais il doit aussi avoir une équipe autour de lui pour l’aider.»

Nuri Chavel Pereira à la lutte avec Joao Soares. Les deux joueurs se retrouveront jeudi soir pour la deuxième manche.

Photo: Stéphane Guillaume

FC Differdange 03 - Amicale Clervaux Futsal 5-4 (1-1)

Evolution du score: 1-0 Fernandes, 1-1 Marques Ferreira, 2-1 D.Vieira, 2-2 Marques Ferreira, 3-2 Oliveira, 4-2 Nascimento de Araujo (c.s.c.), 4-3 Marques Ferreira, 5-3 Oliveira, 5-4 Soares.

FC Differdange 03: Nunes (gardien), Chalmandrier (cap), Araujo, Fernandes, Ferreira, Marques, Oliveira, F.Pereira, C.Pereira, D.Vieira, J.Vieira, Guedes (gardien).

Staff: Almeida.

Amicale Clervaux Futsal: Oliveira (gardien), Ferreira de Oliveira (cap), Antunes, Fortes, Krieg, Marques Ferreira, Nascimento de Araujo, Pereira, Pinto, Soares, T.Moreira et V.Moreira.

Staff: Pinto.