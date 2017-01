L’Amicale Clervaux Futsal et l'US Esch sont à la lutte pour la troisième place. Ces deux équipes en décousent ce dimanche (18h) à l'occasion de la 12e journée de Ligue 1, pour tenter de s’assurer cette marche sur le podium et, surtout, une présence dans le Top 4 final, synonyme de participation au play-off titre.

Par Stéphane Guillaume

Si les deux premiers sièges de Ligue 1 semblent promis au Samba 7 ALSS Futsal et au FC Differdange 03, l'incertitude reste entière concernant la dernière marche du podium, convoitée par l’Amicale Clervaux et l'US Esch.



En cas de victoire eschoise ce dimanche à 18 heures face à... Clervaux, l'US comptabiliserait huit points d’avance. Un succès de Clervaux redistribuerait par contre les cartes, puisque l’écart ne serait plus alors que de deux petites unités.



«Effectivement, ce sera un match très important pour mieux situer nos ambitions. Tout d'abord pour ancrer notre position dans le Top 4, et ensuite, pour nous rapprocher le plus possible de notre adversaire du jour. Mais le plus important, ce sera de terminer dans les quatre premiers, qui seront concernés par le play-off pour l’obtention du titre et d’accrocher le meilleur classement possible», insiste l'entraîneur de Clervaux, Filipe Pinto.

Le coach nordiste estime que sa formation possède toutes les chances de réussir un coup fumant, car plusieurs de ses joueurs sont en pleine possession de leurs moyens, à l'image des jeunes da Silva Soares et Nascimento de Araujo.



Le système de jeu de Clervaux, basé sur le contre, fonctionne à merveille grâce aux buteurs, Guri Ferreira, Mašić et Pinto, qui ont encore démontré leur efficacité le week-end dernier durant le premier acte face au leader.



L'Amicale Clervaux s'était incliné 2-4 au match aller face à l'US Esch, mais avec un effectif diminué par plusieurs absences

Photo: Stéphane Guillaume

«Nous nous sommes inclinés 2-4 lors du match aller à Esch. Mais ce jour-là, l’effectif était amputé, avec les absences de Guri Ferreira, Carlos Pinto et Fortes. Si les deux équipes peuvent aligner un effectif au complet, si on a des arbitres impartiaux et que l’on gagne dimanche, ce ne sera pas une surprise car Clervaux aura prouvé sa valeur.»

«Nous concentrer avant tout sur nous-mêmes»

Le coach de l'Amicale se méfie particulièrement du jeu rapide et des individualités eschoises, à l’instar du gaucher Ruben Samorinha ou encore du capitaine, Alex Gonçalves et sa frappe de mule, capable de planter à tout moment plusieurs buts sur des frappes successives.



«On doit faire vraiment attention à ces joueurs-clés de l'US Esch, mais surtout et avant tout, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Si on arrive à être bien défensivement, comme ce fut le cas lors des vingt premières minutes face au Samba Seven ALSS, où on menait 3-2, on pourra alors mettre des bâtons dans les roues de ces joueurs offensifs», préconise un Filipe Pinto résolument optimiste avant la joute de ce dimanche.



LE PROGRAMME DE LA 12e JOURNÉE DE LIGUE 1



Dimanche

18h: Amicale Clervaux - US Esch

18h: RAF Differdange - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn

18h30: FC Bettendorf - FC Differdange 03

Lundi

20h: FC Nordstad - Futsal Wilwerwiltz

21h: AS Sparta Dudelange - Golden Crows Feulen

LE PROGRAMME DE LA 9e JOURNÉE DE LIGUE 2

Joué jeudi soir



Union Titus Pétange - 58 Latdevils Garnich 6-1

Dimanche

20h: Racing FC Union Luxembourg - Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn II

20h: FC Wiltz 71 - All Stars Colmar-Berg

Exempt: Amicale Clervaux II